Arbetsledare kontaktledning till Strukton Rail
2025-10-13
Är du ledare och intresserad av en ny spännande och ständigt växande bransch?
Eller arbetar du inom järnväg idag och är redo för nya utmaningar som ledare? Välkommen till oss på Strukton Rail!
Strukton Rails projektavdelning har nyligen vunnit många nya projekt och söker därför en ny driven arbetsledare inom kontaktledning. Tjänsten innebär samordning av både extern och intern personal samt ett övergripande ansvar för planering, uppföljning och ekonomi inom dina projekt. Som arbetsledare är du delaktig i att driva det framtida arbetet inom projekten framåt och har goda möjligheter till utveckling. Arbetet kommer oftast att ske runt om i Stockholm samt i andra delar inom distriktet. Tjänsten avser tillsvidareanställning inom ett utmanande och omväxlande arbetsområde med goda möjligheter till kompetensutveckling. I huvudsak sker arbete på dagtid men en del arbete på övrig tid kan förekomma
Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle.
Vi erbjuder:
Hos Malin Thelander, platschef i Projekt Nord, blir du en del av ett gäng med många yrkeskunniga kollegor som drivs av att arbeta med affärer, personal och teknik. Vår främsta tillgång är du. Vi tror på din förmåga, hjälper och lär av varandra - och vi har roligt när vi gör det. Med olika bakgrund och olika förutsättningar bidrar alla med unik kompetens och nya infallsvinklar. Värdegrunden RÄLS: Respekt, Ärlighet, Lita på, Säkerhet genomsyrar allt vi gör. Vi erbjuder dig spännande arbetsuppgifter och stor flexibilitet - för vi vet att livet utanför jobbet också måste gå ihop. I vår förmånsportal får du tillgång till rabatter på produkter och tjänster, friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Tillsammans gör vi Strukton dynamiskt - och roligt.
Arbetsbeskrivning:
Som arbetsledare ansvarar du för att planera, organisera, leda och följa upp det dagliga arbetet i samråd med platschefen. Du har ett antal tekniker i din personalgrupp, där din roll innebär allt ifrån att motivera och utveckla dem till att ansvara för deras arbetsmiljö och säkerhet. Som ledare föregår du med gott exempel, är närvarande och ser värdet i att arbeta tillsammans som ett lag. Du är prestigelös och räds inte en utmaning.
Vem är du?
För rollen som arbetsledare ser vi att du har relevant utbildning och erfarenhet av att ha arbetat med kontaktledning under en tid. Kanske arbetar du i en roll som tekniker inom kontaktledning och är nyfiken på att jobba med ledarskap eller så har du redan erfarenhet av arbetsledning?
En arbetsledare på Strukton Rail är modig, engagerad och kommunikativ och agerar som en förebild. Vi ser också att du har ett strukturerat arbetssätt och är intresserad av att utveckla medarbetare likväl som dig själv. I rollen ingår en del administrativa arbetsuppgifter, därför bör du också vara van datoranvändare.
Ett jobb i spårmiljö har särskilda säkerhetskrav, därför krävs det att du pratar och skriver flytande svenska. B-körkort är ett krav, det är meriterande om du har ytterligare körkortsbehörigheter.
För att säkerställa de särskilda hälsokrav som gäller för säkerhetsarbete på järnväg kommer en hälsoundersökning att utföras innan anställning.
För frågor kring rollen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Mattias Sahlström 08 736 1113, mattias.sahlstrom@jeffersonwells.se
