Arbetsledare Kläckeri till Swedfarm
AB Effektiv Borås / Chefsjobb / Herrljunga Visa alla chefsjobb i Herrljunga
2025-11-05
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Herrljunga
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Alingsås
eller i hela Sverige
Som arbetsledare på Swedfarm får du kombinera ledarskap och operativt ansvar med att bidra till en verksamhet som är avgörande för Sveriges livsmedelsförsörjning.Din framtida arbetsgivare
Swedfarm har en lång historia som går tillbaka till 1940-talet. Bolaget har genom åren utvecklas och är numera marknadsledande. Vi säljer kycklingar och unghöns till Sveriges äggnäring och utrustning samt kompletta system för fjäderfä- och matfågelproduktion till kunder inom hela fjäderfäbranschen. Vi samarbetar med ledande leverantörer samt bistår med professionell rådgivning till kunder i branschen.
Den operativa verksamheten finns strax utanför Herrljunga där vi har egna avels- och uppfödningsstall, ett modernt kläckeri samt vår logistikenhet. I Linghem finns huvudkontoret med bl.a. lager, försäljning och stödfunktioner.
Swedfarm var i många år ett familjeägt bolag, men ägs numera av koncernen MRefine Group tillsammans med vår VD Mikael Mörk.
Vad erbjuder rollen?
Som arbetsledare på Swedfarms kläckeri i Herrljungatrakten blir du en del av en unik framtidsbransch där djuren alltid står i centrum. Du ansvarar för att leda, planera och utveckla det dagliga arbetet för åtta medarbetare, samtidigt som du driver frågor inom säkerhet, miljö, hygien och kvalitet. Rollen innebär att du ingår i den lokala ledningsgruppen och rapporterar till platschefen. Du får en varierad vardag där produktion, ledarskap och förbättringsarbete går hand i hand, och där du får stor möjlighet att påverka utvecklingen framåt.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en ledande roll och som kan skapa struktur, delaktighet och arbetsglädje i teamet. Du är lösningsorienterad och har förmågan att alltid sätta djuren först, innan process och produktion. För att lyckas i rollen behöver du även vara trygg i dig själv och ha ett prestigelöst förhållningssätt.
Vi tror att du har:
Ledarerfarenheter, gärna från process- eller livsmedelsindustrin.
God administrativ förmåga och van vid att arbeta i Officeprogrammet, särskilt Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Dina beteenden och egenskaper kännetecknas av att du är en lugn och strukturerad person som är noggrann och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta, är empatisk och ödmjuk i ditt ledarskap och har samtidigt ett prestigelöst sätt där du inte tvekar att vara med operativt i verksamheten. Du är flexibel, anpassningsbar och nyfiken på att lära nytt.
Meriterande är erfarenhet från process- eller livsmedelsindustrin, arbete i mångkulturella organisationer samt kunskap om standarder som ISO 22000, IFS, BRC eller ISO 9001.
Är detta din perfekta match?
Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta i en verksamhet där kvalitet, djurhälsa och samhällsnytta går hand i hand. På Swedfarm får du arbeta i ett roligt och speciellt arbetsområde, samtidigt som du bidrar till något som är viktigt för hela Sverige - ägg, världens största livsmedel.
Du blir en del av en organisation som verkligen bryr sig om djuren och där arbetet präglas av prestigelöshet och samarbete över gränserna. Om du vill kombinera ledarskap med praktiskt ansvar i en framtidsbransch är detta ditt nästa steg.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 16 november. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mikael Svensson på mikael.svensson@effektiv.se
eller Jens Lindroth på jens@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Arbetsledare, Kläckeri, Livsmedelsindustrin, Processindustrin, ISO 22000, IFS, BRC, ISO 9001, Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Mikael Svensson mikael.svensson@effektiv.se Jobbnummer
9589989