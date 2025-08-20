Arbetsledare inom VVS
2025-08-20
Som Arbetsledare inom VVS hos oss kommer du att ansvara för att planera, leda och följa upp VVS-projekt. Du blir en central länk mellan företagsledningen, montörerna och våra kunder.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Leda och koordinera VVS-tekniker och montörer i deras dagliga arbete
Planera och följa upp projekt, tidsplaner och resurser
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande regler, säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav
Delta i kalkylering, offertarbete och projektplanering
Vara kontaktperson mot kunder, leverantörer och samarbetspartners
Vi söker dig som
Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom VVS
Har tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll eller projektledning
Är strukturerad, lösningsorienterad och van att ta egna beslut
Har god kommunikationsförmåga och trivs med att samarbeta
Behärskar svenska flytande i tal och skrift (andra språk är meriterande)
B-körkort meriterande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cred Entreprenad AB
