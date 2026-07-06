Arbetsledare inom sömnad till Balansverkstan
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv / Chefsjobb / Sundsvall Visa alla chefsjobb i Sundsvall
2026-07-06
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) arbetar för att stärka individers möjligheter till självständighet genom insatser inom individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Förvaltningen är uppdelad i fyra verksamhetsområden: Arbete och försörjning, Barn, unga och familj, Missbruk och psykisk ohälsa samt Vuxenutbildning. Inom verksamhetsområdet Arbete och försörjning har vi ett tydligt fokus på att ge kommuninvånare det stöd de behöver för att kunna bli självförsörjande. En av våra största styrkor är det tvärprofessionella arbetssättet där socialsekreterare, arbetskonsulenter och personal på arbetsträningsarenor samverkar tätt kring varje deltagare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individens utveckling.
Med anledning av det nya aktivitetskravet utvecklar Arbetsmarknadsenheten nu verksamheten genom att starta Balansverkstan, en ny förrehabiliterande arbetsträningsarena. Balansverkstan ska erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och individanpassat stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver stärka sin arbetsförmåga inför nästa steg mot arbete eller studier. Som en del av denna satsning utvecklas även en sömnads- och återbruksverksamhet med uppdrag att reparera, anpassa och förlänga livslängden på Sundsvalls kommuns arbetskläder. Verksamheten förenar hållbarhet och cirkulär ekonomi med arbetsträning och ger deltagarna möjlighet att utveckla arbetsförmåga, yrkeskunskaper och arbetslivsvanor i en trygg och strukturerad miljö. Denna tjänst innebär därför en unik möjlighet att vara med och bygga upp en ny verksamhet från grunden, utveckla arbetssätt och rutiner samt skapa en inspirerande och kvalitativ sömnadsverksamhet som bidrar till både deltagarnas utveckling och kommunens hållbarhetsarbete.
Så här bidrar du i rollen som arbetsledare
Arbetsledaren ansvarar för att planera, organisera och utveckla den dagliga verksamheten inom sömnadsarenan. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat: handleda deltagare i arbetsträning utifrån individuella förutsättningar planera och fördela arbetsuppgifter reparera, anpassa och kvalitetssäkra arbetskläder introducera deltagare i arbetsmoment och maskiner säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö ansvara för material, beställningar och enklare lagerhållning återkoppla deltagarnas progression enligt verksamhetens rutiner samverka med övriga arbetsledare, arbetscoacher och arbetskonsulenter inom Arbetsmarknadsenheten bidra till utveckling av nya arbetssätt och rutiner inom verksamheten.
Din kompetens och erfarenhet
Du har eftergymnasial utbildning inom textil, sömnad, modedesign eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har en pedagogisk utbildning, utbildning inom arbetsledning eller handledning. Utbildning inom hållbar textil, återbruk eller cirkulär ekonomi.
Du har flerårig erfarenhet av professionell sömnad. Erfarenhet av reparation och anpassning av textila produkter. God vana av industrisymaskiner och olika sömnadstekniker. Erfarenhet av att läsa och arbeta utifrån arbetsinstruktioner och mönster. Erfarenhet av att handleda, introducera eller utbilda andra. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning eller samordning. Erfarenhet av återbruk och textil hållbarhet. Erfarenhet från tillverkande industri. Erfarenhet av arbete inom arbetsmarknads-, rehabiliterings- eller social verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK Kommunal
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv Kontakt
Enhetschef
Nuria Valiulina 0721464393 Jobbnummer
9994319