Arbetsledare inom socialtjänst Öppenvård
Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , Individ- och familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Ljusdal Visa alla socialsekreterarjobb i Ljusdal
2025-12-19
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , Individ- och familjeomsorg i Ljusdal
Vill du vara med och leda socialtjänstens öppenvård i en tid av omställning, utveckling och förnyelse?
Vi söker nu en arbetsledare som tillsammans med medarbetare och chef vill stärka det förebyggande, tillgängliga och kunskapsbaserade sociala arbetet - i linje med den nya socialtjänstlagen.Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Socialtjänstens öppenvård har ett centralt uppdrag i att ge tidigt, frivilligt och behovsanpassat stöd till barn, unga, vuxna och familjer. I öppenvården möter vi invånare med olika livssituationer och behov, ofta i ett tidigt skede, med fokus på delaktighet, relation, tillit och hållbara förändringar.
I rollen som arbetsledare har du en nyckelfunktion i det verksamhetsnära arbetet. Du leder och samordnar det dagliga arbetet inom enheten och skapar förutsättningar för kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet i insatserna. Uppdraget innebär även att vara en drivande kraft i omställningen till nya SoL, där fokus ligger på förebyggande arbete, ökad tillgänglighet, samverkan och insatser som utgår från individens behov snarare än organisatoriska gränser.
Du arbetar nära enhetschef, arbetsledare och medarbetare och bidrar till att öppenvården utvecklas i takt med nya arbetssätt, metoder och lagkrav.
Rollen syftar till att skapa förutsättningar för en väl fungerande arbetsgrupp som med kompetens, engagemang och professionalitet möter invånarnas behov av stöd och hjälp i enlighet med socialtjänstlagens intentioner.Dina arbetsuppgifter
Leda, fördela och samordna det dagliga arbetet
• Leda, fördela och följa upp ärenden och uppdrag inom arbetsgruppen.
• Ge stöd, handledning och vägledning till medarbetare i det dagliga arbetet.
• Organisera och leda regelbundna arbetsmöten, behandlingskonferenser och andra relevanta forum.
Utveckling och kvalitetssäkring
• Följa upp och utvärdera verksamhetens resultat och kvalitet i det löpande arbetet.
• Delta i och driva utvecklingsarbete, metodutveckling och förbättringsprocesser i samverkan med andra funktioner.
• Säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och fattade beslut.
Samverkan och kommunikation
• Samordna och stärka den interna samverkan mellan socialtjänstens olika verksamheter, såsom myndighetsutövning, öppenvård, LSS , för att skapa helhet och kontinuitet för individen.
• Samverka aktivt med andra arbetsledare och ledningsgrupp och bidra till ett helhetsperspektiv inom hela sektorn.
• Delta i extern samverkan med exempelvis skola, vård, polis och andra myndigheter och aktörer.
• Vara en tydlig kommunikationslänk mellan medarbetare, enhetschef och samverkansparter.
• Främja ett helhetsperspektiv på både organisations- och individnivå.
Personalstöd och arbetsmiljö
• Ge stöd till medarbetare i deras yrkesroll och arbetsvardag.
• Bidra till ett hållbart arbetsklimat och en god arbetsmiljö.
• Uppmärksamma och rapportera brister i den egna arbetsmiljön.
• Vara ett stöd till enhetschef i frågor som rör arbetsbelastning, trivsel och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Socionomexamen 210hp eller annan relevant högskoleutbildning inom socialt arbete med vidareutbildning inom behandling, Steg 1 eller annan relevant utbildning.
- Flerårig erfarenhet av social arbete kopplat till socialtjänsten och insatser.
- Kunskap om lagstiftning som reglerar socialtjänstens verksamhet (SoL, LVU, LVM, OSL).
- God förmåga att använda digitala system och verktyg för dokumentation och uppföljning.
- Goda kunskaper inom aktuellt verksamhetsområde.
Vi söker dig som är självgående, stabil och tar egna initiativ i arbetet. Du har ett tydligt fokus på mål, resultat och verksamhetens uppdrag. Du samarbetar väl med andra och har en mycket god kommunikationsförmåga. Rollen kräver ett tryggt och strategiskt ledarskap med gott omdöme och helhetssyn. Du arbetar strukturerat och har förmåga att identifiera problem och bidra till välgrundade och hållbara lösningar.Övrig information
Hos oss arbetar Individ- och familjeomsorgen (IFO) med 7-timmars arbetsdag och bibehållen heltidslön - en satsning för ökad dygnsvila och minskad stress. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, möjlighet att växla semestertillägg mot extra lediga dagar och extern handledning som en naturlig del av vårt arbetsmiljöarbete.
Vill du vara med och bygga framtidens socialtjänst i Ljusdals kommun - där vi sätter barn och familjers delaktighet i centrum och arbetar förebyggande med kvalitet och engagemang? Då hoppas vi att du söker tjänsten hos oss. Skicka in din ansökan redan idag - och bli en viktig del av vår resa!
Intervjuer kommer att ske löpande.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/224". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Arbete och stöd , Individ- och familjeomsorg Kontakt
Eva-Maria Öhrn +4665118447 Jobbnummer
9657940