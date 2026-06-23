Arbetsledare inom ROT
Wrknest AB / Byggjobb / Södertälje Visa alla byggjobb i Södertälje
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Wrknest söker nu för kunds räkning en erfaren Arbetsledare inom ROT till ett väletablerat byggföretag i stark tillväxt. Kunden genomför omfattande renoveringsprojekt med fokus på stambyten, totalrenoveringar och utveckling av flerbostadshus.
I rollen får du ett stort ansvar för den dagliga produktionen och blir en central länk mellan platschef, medarbetare, underentreprenörer och beställare. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att projekten genomförs enligt uppsatta mål för kvalitet, tid och ekonomi. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas vidare i takt med företagets fortsatta expansion.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som arbetsledare ansvarar du för att driva och samordna den dagliga verksamheten ute i projekten. Du säkerställer att arbetet flyter effektivt, att resurser används på rätt sätt och att projektets mål uppnås.
Du kommer bland annat att:
• Leda, planera och fördela det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen • Säkerställa att platschefens direktiv genomförs i produktionen • Följa upp projektens tidsplaner, budgetar och kvalitetsmål • Samordna underentreprenörer, leverantörer och egna yrkesarbetare • Ansvara för bemanning, materialflöden och leveranser • Hantera logistik kring material, produkter och avfall • Säkerställa efterlevnad av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav • Vara kontaktperson gentemot beställare, leverantörer och andra samarbetspartners • Leda produktions- och samordningsmöten • Bidra i kalkyl- och planeringsarbete inför och under projekt
Vi söker dig som
• Har flerårig erfarenhet av ROT-projekt med fokus på stambyten och totalrenoveringar av flerbostadshus • Har minst tre års erfarenhet som arbetsledare inom byggproduktion • Har erfarenhet av projekt där boende finns kvar under produktionstiden • Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift • Har god datorvana och erfarenhet av projektdokumentation samt administrativa system • Har god kunskap om branschregler, entreprenadjuridik och arbetsmiljölagstiftning • Innehar B-körkort
Meriterande
• Byggteknisk utbildning på gymnasie- eller eftergymnasial nivå • Erfarenhet av samverkansentreprenader • Körkort för ytterligare fordonstyper • Lång erfarenhet av arbetsledning från andra branscher • Kunskaper i fler språk än svenska och engelska
För att trivas i rollen tror de att du är en strukturerad och lösningsorienterad person som tar ansvar och driver arbetet framåt. Du är tydlig i din kommunikation samtidigt som du är lyhörd och har lätt för att samarbeta med människor i olika roller. Vidare har du ett starkt kvalitetsfokus, god förmåga att prioritera i en föränderlig vardag och ett affärsmässigt synsätt där både kundnöjdhet och projektets resultat är viktiga delar av arbetet.
Övrig informationStart
Enligt överenskommelse
Plats
Södertälje med projekt i närområdet och södra Storstockholm
Omfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Förmåner
Konkurrenskraftiga villkor, goda utvecklingsmöjligheter, vidareutbildning vid behov samt möjligheten att arbeta i ett företag med korta beslutsvägar och stark framtidstro.Företaget
Kunden är ett etablerat byggföretag som arbetar med ROT-projekt inom bostadssektorn. Genom hög kompetens, nära samarbete och ett starkt fokus på kvalitet genomför de omfattande renoveringsprojekt där långsiktiga relationer och kundnöjdhet står i centrum. Företaget befinner sig i en expansiv fas och erbjuder en arbetsmiljö där engagemang, ansvarstagande och utveckling
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri – alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle – i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7957591-2066797". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Södertälje centrum (visa karta
)
151 32 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9975390