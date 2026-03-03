Arbetsledare inom Prefab Betong - Västergötland
Vill du ta nästa steg i din karriär och vara med och leda produktionen inom prefab betong?
Nu söker vi en engagerad och strukturerad Arbetsledare till vår kund i Västergötland.
Om rollen:
Som arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften i produktionen. Du leder och fördelar arbetet, säkerställer kvalitet, arbetsmiljö och leverans enligt plan samt fungerar som en viktig länk mellan produktion och ledning.
Du arbetar nära produktionsteamet och har en central roll i att skapa struktur, effektivitet och laganda.Arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet i produktionen
Säkerställa kvalitet och produktionsmål
Ansvara för arbetsmiljö och säkerhet
Planera resurser och bemanning
Följa upp och rapportera produktionens resultat
Vara delaktig i förbättringsarbete och effektiviseringProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av operativt ledarskap inom tillverkande industri.
För att lyckas i rollen behöver du kunna:
• Har erfarenhet från prefab betong eller liknande industri
• Har tidigare ledarerfarenhet (meriterande men inget krav)
• Är strukturerad, lösningsorienterad och tydlig i ditt ledarskap
• Har god teknisk förståelse
• Trivs i en operativ roll nära produktionen
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av strukturerat förbättringsarbeteOm företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, grundat i augusti 2021. Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och att våra medarbetare har rätt kompetens - faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen. Vi har kontor i Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Värnamo, vilket gör oss nära både kunder och kandidater.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa. Vi tillsätter allt från kollektivanställda till tjänstepersonal, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar för alla typer av behov.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder. Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som Arbetsledare är en hyrbemanning med omgående start
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Goran Vukojevic på Goran@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön
En spännande och varierande roll
Engagerade kollegor och god sammanhållning
Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Ersättning
