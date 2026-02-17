Arbetsledare inom Personlig Assistans (LSS)
2026-02-17
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Vi söker nu en erfaren Arbetsledare som vill jobba i en verksamhet som är byggd för framtiden. Vi växer och behöver en stöttepelare att bygga vidare verksamheten kring. Detta för att kunna fortsätta att leverera den närhet och personlighet vi vill att alla i verksamheten ska uppleva.
Om rollen
Som arbetsledare hos oss har du ansvar för ett antal kunder och deras assistenter. Samtidigt blir du en del av att säkerställa att assistansen håller en kvalitativt hög nivå över hela kedjan. Rollen är självständig och bygger på förtroende, struktur och god branschförståelse. Du arbetar tillsammans med ledningen där du själv kommer ta de flesta beslut eller ha väldigt kort avstånd till besluten. Administration och juridik kommer du få stöd inom.
Ytterst handlar rollen om att kunna bemästra relationer och ha ett socialt tilltalande förhållningssätt.
Arbetsuppgifter
Ansvara för kundrelationer och löpande uppföljning
Arbetsgivaransvar för personliga assistenter
Rekrytering, introduktion, schema och bemanning
Kontakter med Försäkringskassan, kommuner och andra aktörer
Medverka i ansökningar, uppföljningar och kvalitetsarbete enligt LSS
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Är trygg i kundansvar, personalledning och arbetsgivarfrågor
Är insatt och jobbat med myndigheter
Arbetar strukturerat, självständigt och med hög integritet
Har lätt för att skapa och förvalta förtroendefulla relationer
Meriterande om:
Du har erfarenhet inom personlig assistans och arbetsledning
Har god förståelse för LSS, assistansersättning
Vi erbjuder
En självständig roll
Stabil organisation med höga ambitioner, god ekonomi och som noggrant följer krav som finns inom juridik och kvalitet
Korta beslutsvägar och en ledande roll i verksamheten
Självklart goda anställningsvillkor och kollektivavtal
Fantastisk arbetsmiljö oavsett placeringsorten Luleå eller Boden
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: ansokan@at1.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistansteamet Norr AB
(org.nr 556753-5959)
Kyrkgatan 38 (visa karta
)
961 34 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistansteam1 Kontakt
Tobias Ekevind tobias@at1.se 070-831 11 79 Jobbnummer
9746599