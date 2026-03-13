Arbetsledare inom drift & grönyteskötsel - Helsingborg
2026-03-13
Vill du kombinera ledarskap, planering och operativ närvaro i en samhällsviktig verksamhet? Nu söker vi en arbetsledare till ett väletablerat bolag inom drift och underhåll av väginfrastruktur. Här får du en nyckelroll i ett lokalt team där du ansvarar för planering, uppföljning och arbetsledning inom grönyteskötsel och markarbeten.
Om företaget
Vår kund är ett etablerat bolag inom drift och underhåll av väginfrastruktur med verksamhet på flera orter i Sverige. Bolaget arbetar med vägunderhåll, grönyteskötsel och mindre mark- och anläggningsarbeten och har en stark position inom sitt segment.
Kulturen präglas av laganda, ansvarstagande och ett tydligt servicefokus. Verksamheten är operativ och nära kund, där kvalitet, struktur och samarbete är avgörande för att lyckas. Här finns en stark yrkesstolthet och en vilja att utvecklas långsiktigt.
Om teamet & rollen
Du blir en del av den lokala driften i Helsingborg och ansvarar för att leda det dagliga arbetet inom grönyteskötsel och drift. Du arbetar nära både yrkesarbetare, kollegor, kunder och leverantörer.
Rollen innebär bland annat:
Planering och arbetsledning av drift- och underhållsarbeten
Ledning av fältpersonal
Uppföljning, kvalitetssäkring och fakturering
Dialog med kunder och leverantörer
Administrativ hantering och dokumentation
Beredskap och arbete som delvis kan ske på obekväm arbetstid
Du leder genom dialog, struktur och involvering - och skapar förutsättningar för att teamet ska leverera med kvalitet och effektivitet.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en ledande roll där du kombinerar operativ förståelse med struktur och administration.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har troligtvis minst 3 års erfarenhet inom drift- och grönyteskötsel i en arbetsledande roll
Har B-körkort
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har trädgårdsmästarutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning inom trädgård/mark.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och trygg i ditt ledarskap. Du trivs med ansvar, arbetar självständigt och har förmåga att prioritera när tempot är högt. Du är en lagspelare med naturliga ledaregenskaper och förstår vikten av uppföljning, ordning och god kommunikation.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via oss som bemanningsföretag. Uppdraget är på heltid och löper initialt i 6 månader, med möjlighet till överrekrytering till kund för rätt person.
Placering: Helsingborg Omfattning: Heltid Start: Omgående Antal tjänster: 2 stycken
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
https://edzagroup.teamtailor.com
Landskronavägen 21
)
252 32 HELSINGBORG
Ed:Za
9797884