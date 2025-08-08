Arbetsledare inom betong

Prowork Göteborg AB / Byggjobb / Göteborg
2025-08-08


Visa alla byggjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Till en av våra kunder söker vi nu en erfaren och driven arbetsledare inom betong!

Är du en ledare som trivs ute på byggarbetsplatsen och har koll på både människor och material? Vill du vara med och leda projekt i en expansiv organisation där kvalitet och säkerhet står i fokus? Då är detta rollen för dig!

Publiceringsdatum
2025-08-08

Om tjänsten
Som arbetsledare inom betong ansvarar du för det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen. Du planerar, leder och följer upp produktionen inom betongmomenten och ser till att projektet genomförs enligt tidplan, budget och kvalitet.

Du kommer att vara en viktig länk mellan platschef, yrkesarbetare och underentreprenörer. Arbetet sker i nära samarbete med övriga i projektorganisationen.



Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna betongarbeten på plats

Säkerställa att arbetet följer arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter

Delta i planeringsmöten och bidra med teknisk kompetens

Uppföljning av tidsplan, leveranser och resurser

Daglig kontakt med beställare, underentreprenörer och övriga aktörer



Kvalifikationer
Några års erfarenhet som arbetsledare inom betong

Gedigen kunskap om betongkonstruktioner, form och armering

Dokumenterad erfarenhet av att leda team och samordna byggproduktion

God svenska i tal och skrift

B-körkort krävs

Meriterande:

Utbildning inom byggteknik eller motsvarande

BAS-U och andra relevanta certifieringar



Vi erbjuder

Ett spännande uppdrag i ett starkt och växande bolag

Möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll

Stöttning från engagerade kollegor och projektledare

Konkurrenskraftiga villkor och kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ebba Käll
ebba.kall@prowork.se

Jobbnummer
9450282

Prenumerera på jobb från Prowork Göteborg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Prowork Göteborg AB: