Arbetsledare inom betong
Prowork Göteborg AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-08-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Till en av våra kunder söker vi nu en erfaren och driven arbetsledare inom betong!
Är du en ledare som trivs ute på byggarbetsplatsen och har koll på både människor och material? Vill du vara med och leda projekt i en expansiv organisation där kvalitet och säkerhet står i fokus? Då är detta rollen för dig!Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som arbetsledare inom betong ansvarar du för det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen. Du planerar, leder och följer upp produktionen inom betongmomenten och ser till att projektet genomförs enligt tidplan, budget och kvalitet.
Du kommer att vara en viktig länk mellan platschef, yrkesarbetare och underentreprenörer. Arbetet sker i nära samarbete med övriga i projektorganisationen. Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna betongarbeten på plats
Säkerställa att arbetet följer arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter
Delta i planeringsmöten och bidra med teknisk kompetens
Uppföljning av tidsplan, leveranser och resurser
Daglig kontakt med beställare, underentreprenörer och övriga aktörer Kvalifikationer
Några års erfarenhet som arbetsledare inom betong
Gedigen kunskap om betongkonstruktioner, form och armering
Dokumenterad erfarenhet av att leda team och samordna byggproduktion
God svenska i tal och skrift
B-körkort krävs
Meriterande:
Utbildning inom byggteknik eller motsvarande
BAS-U och andra relevanta certifieringar
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag i ett starkt och växande bolag
Möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll
Stöttning från engagerade kollegor och projektledare
Konkurrenskraftiga villkor och kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ebba Käll ebba.kall@prowork.se Jobbnummer
9450282