Arbetsledare inom betong
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Nacka
eller i hela Sverige
Nu har du chansen att bli en del av ett av Europas största byggföretag och bidra till utbyggnaden av Stockholms nya tunnelbana!
Vi på Itinera söker en engagerad och driven arbetsledare inom betong till projektet vid den nya tunnelbanestationen Hammarby kanal. Projektet befinner sig i ett intensivt skede där vi behöver förstärka teamet med en arbetsledare, därför söker vi dig som vill ta en aktiv roll i ett spännande infrastrukturprojekt.
Som arbetsledare blir du en del av ett arbetslag tillsammans med blockchef och två andra arbetsledare. Tillsammans ansvarar ni för att driva projektet framåt enligt uppsatta mål. Vår arbetsplats är internationell och mångfacetterad, vilket skapar en dynamisk och innovativ miljö där vi drar nytta av olika bakgrunder och erfarenheter för att nå gemensamma framgångar.
Huvudsakliga ansvarsområden som arbetsledare inom betong:
Leda och fördela betongarbeten på site.
Fungera som en förlängning av arbetsledaren och projektledaren för att säkerställa att projektets tidsplan, budget och kvalitetskrav uppfylls.
Instruera, leda och följa upp underentreprenörers leveranser.
Bistå vid upprättande och uppföljning av arbetsberedningar.
Utföra egenkontroller.
Säkerställa att maskiner och material finns tillgängliga.
Kontrollera att säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder följs på arbetsplatsen.
Utbildning inom bygg, anläggning eller motsvarande kvalifikationer enligt företagets bedömning.
Tidigare erfarenhet av arbetsledning, byggarbetsplats eller liknande roller med ledaransvar.
Goda kommunikations- och ledarskapsförmågor.
Vad vi erbjuder:
Vi är ett internationellt företag med en stark global närvaro. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö med många kontaktytor - vilket ger dig unika möjligheter till både professionell och personlig utveckling.
Vi värdesätter samarbete och innovation, och tror på att dra nytta av olika erfarenheter och kompetenser för att nå våra gemensamma mål. Du blir en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra, och där nytänkande och initiativtagande uppmuntras.
Information och ansökan:
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta Itineras HR-avdelning på: hrsweden@itineraspa.se
Låter Itinera och rollen som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är 17 september, men urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löper ut.
Om Itinera S.p.A:
Itinera är ett internationellt byggföretag med rötter i Italien, specialiserat på storskaliga infrastruktur- och samhällsbyggnadsprojekt. Företaget grundades 1938 och är en del av ASTM Group, som är verksamt i över 15 länder, med 17 000 anställda och en omsättning på 3,1 miljarder euro (2021).
Idag är vi ett av de största utländska byggföretagen i Norden och har flera pågående infrastrukturprojekt i Sverige. Vårt mål är att hållbarhet ska genomsyra alla våra affärsaktiviteter. Vi arbetar aktivt med utveckling och innovation på samtliga marknader där vi är verksamma.
I Sverige har vi för närvarande cirka 190 anställda, och vårt svenska huvudkontor ligger i Solna.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
