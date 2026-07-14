Arbetsledare inom anläggning sökes
Prowork Göteborg AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-07-14
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Arbetsledare inom anläggning sökes!
Vi söker en erfaren och handlingskraftig arbetsledare inom anläggning till ett kommande uppdrag i Göteborgsområdet.
I denna tjänst kommer du:
Leda och fördela det dagliga arbetet på plats
Samordna personal och underentreprenörer
Ansvara för planering och styrning
Använda produktionsplan, produktionskalkyl och inköpsplaner som stöd
Samarbeta tätt med platschefen
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av att driva anläggningsprojekt
Praktisk erfarenhet av mark-/och eller anläggningsarbete
Vana att jobba med ekonomiplaner och tidplaner
Driven och ambitiös med ett strukturerat och resultatdrivet arbetssätt
B-körkort
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Bemanning&Rekrytering Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
10002932