Arbetsledare inom anläggning sökes!
Prowork Kompetens
Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Arbetsledare till spännande anläggningsprojekt - bli en del av ett starkt team!
Nu söker vi på Prowork en engagerad och resultatorienterad Arbetsledare som vill ta nästa steg i karriären och arbeta i varierande och utvecklande projekt.
Har du erfarenhet från branschen, ett naturligt ledarskap och drivs av att skapa struktur, kvalitet och god laganda? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
Som arbetsledare får du en central position i projektens genomförande. Du ansvarar för att leda det dagliga arbetet, säkerställa att projektet följer tidsplan och kvalitetskrav samt att arbetsmiljö och säkerhet alltid prioriteras.
Vår kund bedriver mark- och anläggningsentreprenader i både egen regi samt i utförande- och totalentreprenader mot kommuner, föreningar och företag i Malmö och kranskommuner.
Dina ansvarsområden
Leda och fördela arbetet i projektet
Säkerställa att produktionen följer tidsplan, budget och kvalitetskrav
Fungera som samordnande länk mellan olika aktörer i projektet
Stötta platschefen genom hela projektets livscykel

Dina arbetsuppgifter
Delta i riskbedömningar och ta fram åtgärdsplaner
Medverka i framtagning av arbetsmiljö- och miljöplaner
Delta i anbudsgenomgångar och tidsplanering
Planera resurser och hantera tillstånd
Leda den dagliga produktionen
Genomföra säkerhetskontroller och skyddsronder
Följa upp tidsplaner och hantera avvikelser
Rapportera incidenter och tillbud
Ansvara för inköp och avrop
Delta i byggmöten och ha dialog med beställare
Säkerställa att alla krav uppfylls inför överlämning
Sammanställa dokumentation inför slutbesiktning
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som arbetsledare eller i liknande roll inom anläggning
Har arbetat mot offentlig sektor
Har kunskap om AMA, MER samt AB04/ABT06
Har grundläggande kunskap inom entreprenadjuridik
Är väl insatt i byggprocesser och arbetsmiljöregler
Har god datorvana
Har B-körkort
Vem är du?
Du är en trygg ledare som får med dig ditt team och skapar engagemang i vardagen. Du tar ansvar, är lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera struktur med handlingskraft. Du bygger förtroende hos både kollegor, kunder och leverantörer.
Låter det som rätt nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
