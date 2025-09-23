Arbetsledare IFO barn och familj
2025-09-23
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.
Individ- och familjeomsorgens (IFO) enhet barn och familj står inför spännande förändringar som både utvecklar och utmanar myndighetsutövningen.
Det vi gör idag kommer att ha stor inverkan på framtiden och nu söker vi dig som vill bidra till detta arbete som arbetsledare inom IFO barn och familj.
Enheten är en av flera enheter som är organiserad under verksamheten Myndighet och stöd.
Enheten IFO barn och familj består av:
• två arbetsledare
• tio socialsekreterare
• två familjehemssekreterare
• en familjerättssekreterare
• fyra familjebehandlare
• en enhetschef
Medarbetare i enheten har gett toppresultat i senaste OSA-enkäten. En arbetsmiljö där kollegor mår bra, samarbetar och utvecklas. En arbetsplats med trivsel, balans och gemenskap. Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare inom barn och familj ansvarar du, tillsammans med en kollega, främst för den vardagliga arbetsledningen inom gruppen. Du hjälper socialsekreterare och familjebehandlare med prioriteringar i det dagliga arbetet inom individärenden. I ditt uppdrag ingår även att fördela ärenden, fatta beslut i enlighet med delegationsförteckning, ha ärendegenomgångar och att ansvara för BBIC. Som arbetsledare förväntas du ha insyn i och kontroll över antal ärenden så som aktualiseringar, utredningar, insatser och placeringar.
Arbetsledarna inom barn och familj arbetar nära varandra och samarbetar med arbetsledaren inom IFO vuxen. Vidare sker samarbete med interna och externa verksamheter.
Som arbetsledare ingår du i ledningsgruppen för IFO tillsammans med andra arbetsledare och enhetschefer. Ledningsgruppen tillsammans har ansvar för systematiskt kvalitetsarbete utifrån gällande lagstiftning, omvärldsbevakning, arbetet med implementering av nya kunskaper, lagar, föreskrifter, rutiner, metoder m.m. Ledningsgruppen arbetar tillsammans med att kartlägga verksamhetens behov, genomföra utveckling och utvärdera verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig med svensk socionomexamen och flera års erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning inom barn och familj.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning inom ovanstående område.
Du har BBIC utbildning och det är meriterande om du har utbildning i Signs of Safety.
För tjänsten behöver du behärska det svenska språket väl i både tal och skrift och ha körkort B.
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Som person är du lugn och kontrollerad i stressade eller pressade situationer samt behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du på ett effektivt sätt där du sätter upp tidsramar och håller i dessa. Du är noggrann och medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt till att leva upp till dessa. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört sätt. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med Rättviks Fastigheter AB.
Om arbetsgivaren:
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
