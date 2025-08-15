Arbetsledare Idrottsförvaltningen Uteidrott
2025-08-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för alla stockholmare att kunna vara fysiskt aktiva. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre kärnvärden: välkomnande - trovärdiga - framåtanda. Läs gärna mer om idrottsförvaltningens uppdrag och verksamhet på motionera.stockholm.
Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!
Välkommen till oss
Hos oss kommer du att trivas om du gillar ett rörligt arbete där du får vistas mycket utomhus.
Du kommer ansvara för en arbetsgrupp som arbetar för att ge hög service och gott bemötande till våra besökare. För att erbjuda våra medborgare en god tillgänglighet bemannar vi anläggningen mellan kl. 06:00 och kl. 24:00. Medarbetarna arbetar i skift dagtid, kvällar och helger. Du leder arbetet till största del på dagtid mån-fre, men kan innebära arbete kväll och helg om behov uppstår.
Vår arbetsgrupp för Idrottsplatser Sydväst består av 15 personer och vi behöver nu förstärka med ytterligare en arbetsledare. Du är med fördel kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad.
Med ditt coachande ledarskap skapar du förändring och bidrar till människors utveckling. Vi erbjuder en varm och stöttande arbetsmiljö i en verksamhet som präglas av ett välkomnande och öppet klimat med fokus att ge högsta servicenivå och ett gott bemötande till alla våra besökare. Hos oss får du ett varierande och dynamiskt arbete där du får möjligheten att arbeta både inomhus och utomhus. Här kan du kombinera ditt idrottsintresse med ett meningsfullt arbete. Vi erbjuder generösa friskvårdsförmåner som friskvårdsbidrag på 2500 kr/år plus friskvårdstimme (på arbetstid). Läs mer om Stockholms stads förmåner för medarbetare.
Är du vår nya stjärna?
Din roll
Du är ansiktet utåt för vår verksamhet och vill leverera högsta service till våra besökare på idrottsanläggningen. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att servicen på våra idrottsanläggningar håller hög standard både utomhus och inomhus, samt att alla känner sig välkomna och får ett gott bemötande.
I arbetslagets uppgifter ingår skötsel av konst- och naturgräsplaner, skötsel och vård av isbanor samt städning av aktivitetsytor samt lokaler och det är en självklarhet att du leder operativt. Hos oss har du förmånen att arbeta större delen av dagen utomhus och arbetsuppgifterna varierar utifrån säsong med allt från skötsel av grönytor till snöröjning.
Ditt ansvarsområde kommer huvudsakligen att vara två idrottsplatser med tillhörande idrottsytor och bollplaner, men du är en del av enheten Idrottsplatser Sydväst som sträcker sig från Aspuddens IP till Vårbergs IP. Vi arbetar i nära samarbete med varandra och hjälps åt där det behövs.
Du ansvarar för att säkerställa att enheten når uppsatta mål och säkerställer att gällande rutiner och processer följs i anläggningarna.
Du kommer att vara delaktig i uppföljning av ekonomi och
verksamhetsplanering.
Du kommer att hålla i arbetsplatsträffar och vara delaktig i underhållsplanering, ansvara för skyddsronder, följa upp felanmälningar och externa driftentreprenörer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och skapar en lagkänsla för bästa resultat. Du är prestigelös och kan hugga i där det behövs. Du är modig, strukturerad och lösningsorienterad och gillar att säkerställa det där lilla extra som ett serviceyrke ofta innebär.
Du har gymnasieutbildning, grundläggande datorkunskaper och B-körkort. Du behöver ha tillräckligt goda kunskaper i svenska i tal och skrift för att obehindrat kunna kommunicera med våra besökare. Det är viktigt att du kan anpassa din kommunikation efter person och situation. Det är meriterande om du har maskinvana, vana av att sköta grönytor, snickeri eller mekaniska kunskaper. Det är även meriterande om du är, eller har varit, aktiv inom en idrottsförening.
Tidigare erfarenhet av ledarskap är en bra grund för att lyckas i rollen som arbetsledare.
Du arbetar operativt och delegerar arbetet på ett naturligt sätt. Givetvis är du ett gott föredöme och samarbetar bra med såväl besökare som kollegor. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och har ett flexibelt arbetssätt.
Vi ser gärna kvinnliga sökanden då vi eftersträvar att spegla samhället i våra arbetsgrupper.
Intervjuer sker löpande och tillträde sker efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
