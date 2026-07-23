Arbetsledare hos Dagab Örebro - kvällsskift
Marketpeople AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-07-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Som Arbetsledare hos Dagab så ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för verksamhetens kvällsskift. Detta innebär att du är med och ansvarar för att ni är rätt bemannade, samt ser till att samtliga leveranser går iväg till kund i rätt tid. Från logistikanläggningen i Örebro går leveranser primärt till externa kunder vilket gör att tidspassning och kvalitet är av allra högsta vikt.
I rollen som Arbetsledare finns väldigt fina möjligheter att växa som ledare genom Axfoodakademien.
Här erbjuds:
Utbildningar och verktyg för många olika roller.
Internlärare från verksamheten som delar praktisk och relevant kunskap.
Ledarskapsprogram, som t.ex. Ledarsteget.
Kurser inom ledarskap, varuflöde, butiksdrift, e-handel, arbetsmiljö, sortiment, informationssäkerhet och hållbarhet.
Möjligheter att växa som människa och yrkesperson i en ständigt lärande organisation.
Arbetet sker primärt på två olika avdelningar, kolonialavdelningen där det är "rumstemperatur" och färskvaruavdelningen där det är cirka +4 grader.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Arbetsledare innefattas:
Coaching - Du motiverar, engagerar och följer upp medarbetare till framgång.
Personalhantering - Du ser till att det är rätt nivå uppnås, både för intern & extern personal, allt för att klara av versamhetens dagliga behov.
Leverans mot kunder - Du är med och säkerställer att kund får de varor som de beställt på utsatt tid.
Arbetstider
Kvällsskiftet på Dagab i Örebro innefattar Söndag-Torsdag 15:00-00:00. Det kommer krävas flexibilitet med tider då vissa dagar innefattar tidigare starttid utifrån verksamhetens behov. Dagabs verksamhet rullar även på helg-/röda dagar så det är av vikt att det funkar för dig att arbeta även en hel del helgdagar.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sedvanlig provanställning om sex månader.
Start för tjänsten
Start för tjänsten är enligt överenskommelse med Dagab.
Adress till arbetsplats:
Handelsgatan 5, 702 27 Örebro
Om Dagab
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl.a. Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Vår verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur vi agerar mot våra medarbetare. På så sätt ger vi våra kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Med andra ord - hos oss är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor, förstå hur viktiga våra medarbetare är för oss. Välkommen du med!
Krav och egenskaperKrav
Tidigare ledarskapsfarenhet
Arbetslivserfarenhet från lager, logistik, produktion eller liknande
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Truckkort A1-4
Positivt om du varit eller är aktiv inom någon idrottDina egenskaper
Du är en trygg och tydlig ledare som trivs i förändring och har förmågan att skapa struktur i en verksamhet med högt tempo. Du är resultatinriktad, fattar beslut när det behövs och har modet att utmana invanda arbetssätt för att driva utveckling och skapa långsiktiga förbättringar.
Du har pondus i ditt ledarskap och bygger förtroende genom att vara konsekvent, närvarande och tydlig i dina förväntningar. Du är inte konflikträdd utan hanterar utmanande situationer på ett konstruktivt sätt och skapar engagemang även när förändringar kräver nya arbetssätt.
Vidare är du stresstålig, trivs med ett högt arbetstempo och har ett starkt fokus på ordning, struktur och uppföljning. Du motiveras av att skapa resultat tillsammans med ditt team och drivs av att utveckla både människor och verksamhet.
Vikt läggs även vid övriga egenskaper.
Lön & Förmåner
Lön: Enligt överenskommelse med Dagab och som Arbetsledare så går du under Unionens tjänstemannaavtal. OB- och övertidsersättning i enlighet med kollektivavtal.
Förmåner:
Som Axfoodanställd så har du personalrabatt på Willys, City Gross & Hemköp
Friskvårdsbidrag
Axfoodakademien - goda möjligheter att växa som ledare.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via annonsen. Efter ansökan får du ett mail om att genomföra AI-intervju med Hubert. Nästa steg kommer vara en juridisk bakgrundskontroll via Fortcheck. Därefter genomförs referenstagning digitalt med hjälp av Refensa. Därefter presenteras du för Dagab som tar över processen som inkluderar fysik intervju och tester.
Drogtester tillämpas i samband med rekryteringen och eftersom Dagab värnar extra mycket om goda arbetsmiljöförhållanden utförs slumpvisa drogtester på arbetsplatsen.
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
Hemsida: www.marketpeople.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8101299-2113070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167), https://jobb.marketpeople.se
Örebro Station (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Arbetsplats
Marketpeople Jobbnummer
10010015