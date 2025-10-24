Arbetsledare grönyteskötsel, kyrkogårdsförvaltningen
Har du gröna fingrar och skulle trivas i en operativ ledarroll? Nu söker vi en arbetsledare till vårt lag grönyteskötsel inom kyrkogårdsförvaltningen. Välkommen till en vacker arbetsmiljö och ett arbete där du och ditt team gör skillnad för era medmänniskor varje dag!
En av dina arbetsledarkollegor heter Sandra:
"Som lagbas på kyrkogårdsförvaltningen ser jag fram emot att få en ny kollega att bolla idéer med och samarbeta tillsammans med. Vi är ett stöttande gäng som gärna delar med oss av våra kunskaper och hjälper varandra när det behövs. Det bästa med jobbet är att få göra fint och se resultatet uppskattas av besökarna - det gör mig både stolt och glad. Här får du en varierande och utvecklande vardag, där vi alltid har lagandan i fokus." Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Tjänsten som arbetsledare innebär att du leder, fördelar och deltar i arbetet med att sköta om och underhålla Västerås kyrkogårdar. Du och ditt lag arbetar med bland annat gräsklippning, trimning, plantering, ogräsrensning och snöskottning. Tillsammans gör ni ett meningsfullt arbete, då kyrkogården är en fin och viktig plats för våra besökare.
Vi mer än fördubblar vår grönyteavdelning under säsong, vilket betyder att du leder ett arbetslag som varierar mellan tre och 15 kyrkogårdsmedarbetare under denna period. Det innebär att du varje år har en viktig roll i att löpande introducera nya medarbetare och att kontinuerligt skapa förutsättningar för ett välfungerande och välmående arbetslag som gör det lilla extra varje dag.
Tjänsten har även administrativa inslag, bland annat i form av att du planerar och genomför arbetsplatsträffar med ditt arbetslag.Kvalifikationer
För att söka tjänsten vill vi att du har:
• Teoretisk yrkesutbildning inom grönyteskötsel.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Administrativ- och IT-förmåga.
• B-körkort.
• Några års praktisk erfarenhet av mark- och grönyteskötsel.
• Vana av handhavande av vanligt förekommande maskiner inom grönyteskötsel.
• God fysik.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av ledarskap.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering och söker dig som är en sammanhållande kraft och referenspunkt. En ledare som skapar delaktighet och motivation i arbetslaget. Du har öga för vad som behöver göras, bidrar med ordning och reda och har lätt för att ställa om vid ändrade omständigheter. Andra ser dig som en lagspelare som tycker om att samarbeta med och stötta andra. För dig är det viktigt att alla medarbetares kompetens tas tillvara och du finns alltid i närheten för att coacha och vägleda i det dagliga arbetet. Du bidrar gärna med dina kunskaper till andra och löser eventuella utmaningar på ett konstruktivt sätt och utifrån kvalitetsmål och standard.
Information om tjänsten
Tjänsten som arbetsledare innebär 100 % tjänstgöringsgrad. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiderna är vardagar mellan kl 07-16 och vi arbetar ute oavsett väder. Självklart står vi för all utrustning som behövs.
Om Kyrkogårdsförvaltningen:
Kyrkogårdsförvaltningen är en del av Svenska kyrkan i Västerås. På förvaltningen är vi ca 40 medarbetare och den består av flera funktioner så som verkstad, krematorium, grönyteskötsel, anläggare och administrativ personal. Ett 60-tal säsongsanställda tillkommer under den mest intensiva perioden under sommaren. Kyrkogårdsförvaltningen i Västerås ansvarar för begravningsverksamheten och vår huvuduppgift är att upplåta gravplatser för alla avlidna oavsett trostillhörighet och ge bästa tänkbara service till våra gravbesökare vad gäller vård och underhåll av våra 23 kyrkogårdar.
Kort om Svenska kyrkan Västerås:
Svenska kyrkan Västerås har ca 78 000 medlemmar. Här arbetar omkring 230 schyssta medarbetare, som alla är en del av en resursstark modern organisation med goda villkor, goda utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Här får du dels många arbetskamrater, dels många möten och kontakter med andra människor genom våra olika verksamheter. Vi som arbetar här finns i 26 kyrkor och på 23 begravningsplatser men också runt om i samhället.
Inom Svenska kyrkan Västerås finns många olika yrken. Kanske tänker du främst på våra profilyrken, präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger men här finns också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kommunikatörer, ekonomer och många andra som alla har olika bakgrund. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller vara troende för att arbeta hos oss, om du inte arbetar inom något av profilyrkena. Men däremot måste du dela våra grundläggande värderingar.
När du väljer att arbeta hos oss bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, delta i verksamheter, prata med en präst när det krisar och mycket mer.
Vill du bli en av oss? Ersättning
