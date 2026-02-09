Arbetsledare för våra sommarungdomar
Vill du hjälpa till och skapa en fin utemiljö för våra hyresgäster? Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Glada Hudikhem är ett av Hudiksvalls kommuns helägda bostadsbolag, äger och förvaltar 4 500 lägenheter och drygt 19 000 kvm lokaler. Vi omsätter 400 Mkr, har 101st anställda och är ett aktivt bostadsbolag med stort intresse för den lokala samhällsutvecklingen.
Våra kärnvärden Helhet, Engagemang och Möjlighet bygger våra gemensamma värderingar som vägleder oss i vårt dagliga arbete. De sammanfattas med ordet HEM, som en påminnelse om att vi arbetar med något mycket större och viktigare än hus. Vi arbetar med människors hem, där minnen skapas.Dina arbetsuppgifter
Vi på Glada Hudikhem anställer varje sommar arbetsledare som skall leda och fördela arbetet för våra sommarungdomar ute på våra områden. Du kommer att vara ansvarig för 3 ungdomars dagliga arbetsuppgifter och stötta i introduktion, rutiner och utförande. Du skall tillsammans med våra ungdomar hålla Glada Hudikhems utemiljö i fint skick, som innebär lättare trädgårdsarbete och underhåll av utemiljön men även inomhusjobb som tex lättare städning.
Vem är du?
Vi ser att du är mellan 18 till 25 år och har körkort för bil. Du bör vara social, ansvarstagande, lösningsorienterad, engagerad och strukturerad.
Du skall tycka om att leda en grupp och har erfarenhet antingen från föreningslivet, arbetslivet eller i projektform från skolan. Viktigt att du vill skapa ett bra team och att du tillsammans med ordinarie personal skapar ett meningsfullt arbete för våra sommarungdomar. Du tycker om att arbeta utomhus tillsammans med våra sommarungdomar som bidrar till att skapa en fin och uppskattad utemilö för våra hyresgäster samt fastighetsskötsel inomhus som exempel rondering, städning av cykelförråd, källargångar.
Vad erbjuder vi?
Säsongsanställning from vecka 25 till vecka 32 heltid.
Våra arbetstider är måndag, onsdag och torsdag 07:00-16:00, tisdag 07:00-18:00 och fredag 07:00-13:00.
Vi behöver arbetsledare på nedanstående områden, var god specificera vilket område du ansöker på:
Innerstan
Björkberg
Solbågen/Blockvägen
Iggesund/Enånger/Njutånger
Delsbo/Friggesund
Forsa/Näsviken
Håsta
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta;
Annicka Thyr tel 0650-354 20
Du är välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2026 du ansöker enkelt genom att ansöka via nedan län Så ansöker du
