Arbetsledare för smidesmekaniker
Enerco Group AB / Smedsjobb / Södertälje Visa alla smedsjobb i Södertälje
2025-08-28
Om oss
DynaMate AB är en del av Enerco Group och har sedan starten 2010 etablerat sig som en pålitlig och innovativ partner för svensk industri. Vi erbjuder tjänster som gör våra kunders verksamheter mer effektiva, produktiva och driftsäkra. Våra uppdrag finns inom en rad olika branscher, bland annat:
Verkstadsindustri Papper/massa/sågverk Livsmedelsindustri Stålindustri Energisektorn Fastighetssektorn.
Hos oss möter du en arbetsplats där affärsmässighet, lyhördhet och kreativitet värderas högt - och där vi i gengäld erbjuder dig utvecklingsmöjligheter, starkt lagarbete och många spännande utmaningar i vardagen.
RollenSom arbetsledare för smidesmekaniker blir du en nyckelperson i vår verksamhet. Du ansvarar för planering, ledning och uppföljning av arbeten - både i vår verkstad och ute hos kund. Uppdragen kan handla om montering av stålkonstruktioner, mekaniskt underhåll, svetsning, plåtarbeten eller maskinomställningar.
Du driver servicearbeten från start till mål - från anbud och planering till kundkontakt, uppföljning och fakturering. Tillsammans med andra arbetsledare och projektledare ser du till att våra projekt genomförs effektivt, säkert och med hög kvalitet.
Vi söker dig som har
Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
Gedigen erfarenhet av praktiskt arbete inom plåt, smide och mekanik
Tidigare arbetsledarerfarenhet
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och kundorienterat
God samarbetsförmåga och en naturlig ledarförmåga
B-körkort
Vi tror att du är en person som trivs i mötet med människor, gillar att skapa struktur och som motiveras av att utveckla både verksamheten och dina medarbetare.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett expansivt företag
Ett omväxlande arbete med stor variation i uppdragen
Kompetenta kollegor och en stark laganda
Möjlighet till personlig utveckling och vidareutbildning
Övrigt
Placeringsort: Södertälje
Arbetstid: Heltid, dagtid (07-16)
Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Inför anställning tillämpar vi personlighet- och problemlösningstest samt nyanställningsundersökning.
Värderingar
Du delar även Enercos grundvärderingar som är centrerade kring säkerhet, effektivitet, kvalitet, innovation och samverkan. Vi strävar efter att göra dessa värderingar till kärnan i allt vi gör och integrera dem i vårt dagliga arbete.
Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla kan känna sig inkluderade och uppskattade.Publiceringsdatum2025-08-28
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Så sök tjänsten redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Viktigt! Se till att kontrollera dina spaminställningar så att våra svarsmail inte hamnar i skräpposten och i vissa fall inte kan levereras. Vi kommer att kommunicera via mail under rekryteringsprocessen, och vi vill vara säkra på att våra meddelanden når dig i tid.
ENERCO GROUP
Enerco servar svensk industri med teknik- och underhållstjänster av yppersta klass. Koncernen bildades 2015 och har omkring 1000 medarbetare och kontor på över 25 orter. Vårt huvudkontor finns i Hofors. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enerco Group AB
(org.nr 556962-5188), http://www.enerco.se Kontakt
Håkan Johnsson hakan.johnsson@dynamate.se 070 - 553 02 50 Jobbnummer
9481370