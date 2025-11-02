Arbetsledare för service
2025-11-02
OM Saps
På engelska betyder Saps livskraft och det är en mycket bra beskrivning på vad vi erbjuder företag och offentliga verksamheter runt om i Sverige. Saps Service Management finns över hela landet och erbjuder den bästa servicen inom affärsområdena Fastighet och Infrastruktur. Vår service frigör tid och energi för våra kunder, som de kan investera i sina verksamheter.
Saps kultur präglas av oräddhet inför nya idéer, enkelhet i allt vi gör, flexibilitet i en föränderlig värld och ansvarsfullhet gentemot våra kunder, partners och inte minst varandra. Vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner. Vi finns idag på den svenska marknaden med över 200 medarbetare, och tillväxten kommer att fortsätta.
OM rollen du söker
Vi söker Dig som verkligen vill vara med och påverka i en spännande roll! Du kommer ansvara för en grupp av både installatörer och servicetekniker där leverans, kund och resultat är i fokus. Våra tjänster omfattas av reparationer, service, förebyggande underhåll, lagerhållning och installationer.
För att lyckas i din roll har du stöd genom god systemstruktur gällande planering, uppföljning samt utförande.Du arbetar även nära kompetenta servicekoordinatorer för fördelning och hantering av löpande administration i den dagliga driften.
Tjänsten är fördelad ca 60% ute på fält och 40% administrativt
Daglig ledning av personal för att säkerställa vi uppfyller en god leverans
Deltar aktivt i det dagliga arbetet
Löpande kundkontakt för att säkerställa god kundnöjdhet
Fakturering och ekonomisk uppföljning utefter uppsatta mål
Placeringsort Göteborg
Vad vi söker i dig
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och tidigare erfarenhet inom verksamhetsområdet.
Positiv och lätt för samarbete både internt och externt
Villig att ta egna initiativ och vara drivande med noggrannhet i dina arbetsuppgifter
God administrativ förmåga
Dokumenterad erfarenhet inom liknande uppdrag
Ansvarstagande och nyfiken på förbättringsarbete
Drivande och vill utvecklas
Vad vi erbjuder
Våra värdeord är oräddhet, enkelhet, flexibilitet och ansvarsfullhet och dessa ligger till grund för vårt gemensamma arbete och mål:
Vår enkelhet, flexibilitet och oräddhet märks i vår entreprenörsanda, laganda och vårt kundfokus.
Vi arbetar med eget ansvar som del i ett team med ett gemensamt mål vilket bidrar till att vi är ansvarsfulla - vi håller alltid vad vi lovar.
Vår yttersta framgång bygger på att ha de allra bästa medarbetare i vår verksamhet. Vi vet att det är en förutsättning för att nå våra mål och leverera det absolut bästa till våra kunder. Framgångsrika medarbetare hos oss oavsett funktion präglas av att de är drivna och handlingskraftiga samt att de har ett visst mått av entreprenörskap. Vi lägger mycket fokus på att alla våra medarbetare skall känna en samhörighet och trygghet och vi både mäter och följer noga upp att våra medarbetare har de bästa förutsättningar för att trivas på jobbet.
Att jobba i ett bolag med en häftig plan på tillväxt innebär roliga saker för dig som anställd. Möjlighet att utvecklas i din befintliga roll eller vidare till nya roller, många nya kollegor och ett bolag som ständigt satsar på utveckling och framfart.
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor gällande tjänsten besvaras av;Kim.lifvenborg@saps-group.com
072 0 92 24 82
Vi ser fram emot din ansökan!
Läs mer om oss på http://www.saps.se/
