Arbetsledare för feriejobbande ungdomar
2026-01-11
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Arbetsliv och Etablering
Avdelningen för arbetsliv och etablering är en del av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inom Region Gotland.
Avdelningen för arbetsliv och etablering har ett brett uppdrag där samtliga områden är inriktade på vägledning och stärkande insatser för att stötta individer till och genom studier och arbete. De tre huvudområdena är studie- och yrkesvägledning, anställningar och arbetslivs- och etableringsuppdrag.
Det arbetar ett 60-tal medarbetare på avdelningen med varierande kompetens och uppdrag. Utifrån avdelningens breda uppdrag är det en organisation som på många sätt behöver vara modern och progressiv. De medarbetare som arbetar inom avdelningen är drivna, engagerade och ser med stolthet på sina uppdrag.
Avdelningen samverkar med flera olika aktörer för att lyckas med målsättningen i uppdragen. De olika områdena inom avdelningen påverkas av såväl regionala som statliga riktlinjer och direktiv och för att lyckas med samverkan behövs olika nivåer av samverkansarbete.
Avdelningen är en viktig aktör inom arbetsliv, studier och etablering.Publiceringsdatum2026-01-11Arbetsuppgifter
Sommarfixarna är en del av Region Gotlands feriejobb för ungdomar. Verksamheten går ut på att arbetsledare tillsammans med feriejobbande ungdomar utför olika praktiska uppdrag inom Region Gotlands verksamheter, exempelvis beskärning av buskar, ogräsrensning, utsmyckningsmålning på asfalterade skolgårdsytor samt enklare underhåll av möbler. Arbetet sker främst utomhus men även arbete inomhus förekommer. Uppdragen finns runt om på hela Gotland. Vi utgår alltid från Visby och kör till arbetsplatserna med minibussar.
Som arbetsledare kommer du aktivt delta i planeringen av verksamheten och handleda ungdomar i det dagliga arbetet.
I dina arbetsuppgifter ingår att leda grupper där du måste ha förmåga att kunna ta tag i eventuella svåra situationer med stöd av dina kollegor och närmsta chef. Ni kommer att vara två handledare som ansvarar för gruppen.
Du ska informera, instruera och följa upp ungdomarnas arbete genom att uppmuntra och stödja till delaktighet och egna initiativ. I dina arbetsuppgifter kommer du att säkerställa att gemensamma överenskommelser följs.
Vem är du?
Det är meriterande om du har socialpedagogutbildning eller motsvarande, eller pågående studier inom området. Tidigare erfarenheter av arbete med ungdomar, kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kunskaper inom områden såsom trädgårdsarbete och hantverk av enklare slag ser vi också som meriterande. B-körkort krävs för tjänsten.
Arbetet kräver att du har en förmåga att planera och strukturera upp arbetet då det är av stor vikt att du ligger steget före för att kunna bidra med tydlighet till den grupp som du kommer att handleda. Du behöver ha en god pedagogisk förmåga då en stor del av arbetet handlar om att instruera, öva och följa upp med gruppen.
Du behöver ha förmåga att jobba med tydlighet och gränssättning och våga ta tag i svåra situationer som ibland kan uppkomma när man leder en grupp. Du behöver ha en hög samarbetsförmåga då du är en del av ett team samt vara flexibel då arbetsdagens innehåll kan förändras utifrån väder.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
