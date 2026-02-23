Arbetsledare eldrift Stora projekt - Stockholm
Skanska Sverige AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skanska Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Upplands Väsby
, Värmdö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Region Stora projekt driver några av Skanskas mest betydelsefulla anläggnings- och infrastrukturprojekt, som påverkar människors vardag och formar framtidens samhälle. Nu vill vi gärna välkomna fler engagerade arbetsledare till våra team. Du börjar hos oss på Slussen, och längre fram väntar fler stora projekt i Stockholmsområdet.
Vill du vara med och bygga något som verkligen gör skillnad? Då är du varmt välkommen till oss!
Arbetsledare specialiserad inom el
Som arbetsledare med inriktning på el bidrar du med både engagemang och kompetens inom ditt ansvarsområde.
Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter där du kombinerar praktiskt arbete ute i produktionen med administrativa delar. Du blir en nyckelperson i projektet, med ansvar för att bygga ett starkt och sammansvetsat team samtidigt som du bidrar till helheten i projektet. Hos oss är lagarbete och samarbetsvilja avgörande för framgång, och vi värdesätter båda högt.
Du kommer bland annat att:
- Ansvara för säkerhet, samordning och eldriftsansvar för elanläggning/byggström, inklusive elsäkerhet vid arbeten på eller i närheten av elanläggningar.
- Planera, leda och samordna elarbetet samt involverade yrkesgrupper så att arbetet sker säkert och effektivt.
- Utföra praktiskt arbete som installation, service, felsökning samt hantera störningar, fel och incidenter.
- Säkerställa att lagar, föreskrifter och interna regler följs, samt hålla dokumentation om elanläggningen uppdaterad.
- Delta i möten och vid behov genomföra skyddsronder.
- Samordna transporter och inköp samt hantera fakturor.
Säkerheten är viktig för oss på Skanska. Vi har därför ett högt satt mål: Noll arbetsplatsolyckor. För att nå målet genomsyras arbetet av bra planering, arbetsberedningar, kommunikation samt riskinventering. Vi tycker att det är en självklarhet att våra medarbetare ska komma hem friska och oskadda från arbetet.
Kommunikativ arbetsledare med erfarenhet av anläggningsprojekt
Vi söker dig som är kommunikativ och initiativtagande och föregår med gott exempel i ledarrollen inom säkerhet, ansvar och planering. Du är flexibel och har kvalitet som en central faktor i sättet du arbetar på.
Tjänsten kräver:
- Minst tre års erfarenhet av arbetsledning inom el på stora bygg- och anläggningsprojekt.
- Minst två års erfarenhet som elektriker.
- Utbildning inom bygg och anläggning.
- B-körkort.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är ett stort plus om du har erfarenhet eller utbildning som stärker både din egen och teamets säkerhet i vardagen. Har du allmän elbehörighet (AL) är det meriterande, likaså om du har liftutbildning eller kunskap inom elsäkerhet, som ESA eller motsvarande. Även fallutbildning och certifikat för heta arbeten ser vi som värdefulla tillgångar. Allt detta hjälper oss att arbeta tryggt, professionellt och tillsammans skapa en säker arbetsmiljö där alla kan känna sig trygga och väl förberedda.
Vi sätter säkerhet och god arbetsmiljö i fokus och vill jobba med inkluderande team, där ser vi att du delar våra värderingar.
Våra värderingar
Välkommen med din ansökan
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 15 mars. Urval sker efter sista ansökningsdatum. Vid frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta produktionschef Niclas Johansson på telefon 010-448 28 34.
Vi ser fram emot din ansökan!
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skanska Sverige AB
(org.nr 556033-9086), https://www.skanska.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skanska Sverige Jobbnummer
9757895