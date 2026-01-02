Arbetsledare Campingvärd Fastighet
2026-01-02
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart en helt ny vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Du är en i gängetSom arbetsledare för Campingvärd Fastighet på Liseberg blir du en nyckelperson i driften av våra två campinganläggningar - Lisebergsbyn, som är öppet året runt, och Askim Strand, som har säsongsöppet mellan april och september. Du stöttar områdeschefen i det dagliga arbetet och leder vårt team med fokus på fastighetsskötsel. Tillsammans ansvarar vi för allt från utomhusmiljöer till service- och kontorsbyggnader samt ett stort antal stugor, Bed & Breakfast och vandrarhem.
Campingvärdsteamet består av ca 10 medarbetare, varav fyra arbetar med fastighetsskötsel. Gruppen leds av en områdeschef och tre operativa arbetsledare, och under högsäsong växer verksamheten rejält med många säsongsarbetare.
Så ser en vaaanlig dag ut
Dagens to-do: skapa magi - och se till att våra anläggningar håller toppklass. Det gör du genom att:
Leda, planera och fördela det dagliga arbetet för campingvärdar med fokus på fastighetsskötsel och underhåll.
Säkerställa att drift och underhåll av anläggningarna fungerar smidigt och effektivt.
Vara ett stöd för teamet och skapa en trygg, säker och välorganiserad arbetsmiljö.
Hålla hög kvalitet på service och bemötande gentemot våra gäster.
Följa upp arbetsuppgifter och bidra till att rutiner och standarder efterlevs.
Samverka med Områdeschef, kollegor inom Funktion Teknisk drift och samordna med externa entreprenörer.
Ansvara för att inköp/avrop görs enligt gällande anvisningar och bidra till kostnadseffektivitet.
Passar vi ihop
Hos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
Har du vad som krävs för åkturen?
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot teknik, bygg eller fastighet.
Minst 2 års ledarerfarenhet inom relevanta områden.
God kunskap inom fastighetsskötsel och enklare reparationer.
God kommunikationsförmåga på svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
God IT-vana.
Meriterande: Tidigare arbete inom hantverksyrken, VVS eller från camping- och besöksnäringen.
För att trivas i rollen ser vi att du är en ansvarstagande person som trivs med att hitta lösningar. Du arbetar strukturerat och har ett lösningsorienterat förhållningssätt, samtidigt som du kan växla mellan helhetsperspektiv och detaljnivå. Din initiativförmåga, kommunikativa styrka och kreativitet gör att du driver arbetet framåt och skapar goda resultat tillsammans med ditt team.
Bra att veta
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetstidsomfattning: 100%
Kollektivavtal: Kommunal
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 18/1
Fackliga kontakter
Kommunal: Bosse Nordlander, kommunal.vast@liseberg.se
www.liseberg.se
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
