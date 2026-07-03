Arbetsledare Byggservice i Jönköping
Peab Sverige AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2026-07-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Jönköping
, Nässjö
, Tranås
, Falköping
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Peab Byggservice i Jönköping söker driven arbetsledare
Peab Byggservice AB i Jönköping söker en driven arbetsledare som vill vara med och forma framtidens byggprojekt. Här får du möjlighet att leda engagerade team och utveckla din kompetens
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten innebär daglig arbetsledning av yrkesarbetare samt underentreprenörer i den löpande byggserviceverksamheten och projekt. Du rapporterar till din platschef som finns på samma kontor. Exempel på arbeten kan vara reparations- och underhållsarbeten, renoveringar, köksmontage, tak- och fönsterbyten samt om- och tillbyggnader.
Vi erbjuder en trygg anställning med mycket eget ansvar.
Vem är du?
Vi söker dig som har
Har minst fem års erfarenhet av bygg-, om- och tillbyggnadsprojekt, mindre byggverksamheter (byggservice) med projektstorlek runt 5–20 mkr
Arbetar idag som arbetsledare inom byggservice och är van att leda medarbetare och underentreprenörer
Har god förståelse för projektekonomi, erfarenhet av att göra egna kalkyler samt prognosarbete
Har kunskap inom entreprenadjuridik och tid- och logistikplanering
För tjänsten krävs det även att du har B körkort och god datorvana.
Som person drivs du av att utvecklas i din yrkesroll, är relationsbyggande och har en god kommunikativ förmåga. Vidare är du trygg i kontakten med beställare och kunder då detta är en del av ditt dagliga arbete. Dessutom är du van att ta stort eget ansvar och driva arbetet framåt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Är du en jordnära och pålitlig person med dokumenterad erfarenhet inom Byggservice?
Då ska du söka tjänsten hos oss.
Hur du ansöker
För att komma till vårt rekryteringssystem så klickar du på "Sök tjänsten" nedan.
Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Daniel Johansson, Arbetschef: daniel.johansson3@peab.se
Eftersom annonsen ligger ute under semesterperioden kan det dröja innan vi svarar på dina eventuella frågor, tack för ditt tålamod.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Daniel Johansson daniel.johansson3@peab.se Jobbnummer
9992507