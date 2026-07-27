Arbetsledare/ byggnadssnickare till Jakobsstege
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2026-07-27
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Jakobs Stege Byggnads AB är ett Stockholmsbaserat bygg- och entreprenadföretag. Vi arbetar med hög kvalitet och har ett tydligt fokus på att möta både kundens krav och slutkundens förväntningar. Med en kompetent personal och ett nära samarbete i våra projekt skapar vi trygga och väl genomförda byggnationer.
Nu söker vi en arbetsledare som också är arbetande snickare, eftersom vi växer och behöver stärka upp våra projekt med en person som kan leda arbetet framåt och samtidigt vara delaktig i produktionen. med tiden kommer arbetet mer och mer riktas mot arbetsledning.
Du kommer arbeta främst ute på byggprojekt på Ekerö och ibland från kontoret i Hägersten. Du ansvarar för ett team på cirka 10–12 personer och har en viktig roll i att skapa struktur, säkerhet och framdrift i projekten. Du samarbetar nära både kollegor, beställare och andra yrkesroller på byggarbetsplatsen.
Som arbetsledare kommer du bland annat:
Arbeta praktiskt som snickare i projekten.
Varje morgon hålla genomgångar med teamet.
Delta i lagbasmöten och byggmöten.
Säkerställa att material, kläder och verktyg finns på plats.
Stötta i beställning av material.
Arbeta med arbetsmiljöfrågor tillsammans med ledning och säkerställa att regler följs.
Ha löpande kontakt med beställare.
Ansvarsområden:
Du ansvarar för att driva arbetet framåt enligt tidsplan. Du har ansvar för att hantera avvikelser och ÄTA-arbeten samt att kommunikationen med kund fungerar. Säkerhet är en viktig del av rollen och du ser till att alla på arbetsplatsen arbetar enligt gällande regler.
Önskad profil:
Minst 5 års erfarenhet som arbetsledare som byggnadssnickare.
Erfaren snickare.
God förmåga att läsa ritningar.
BAS P & U.
B-körkort.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
God teknisk vana och erfarenhet av att arbeta med surfplatta och mobil.
Erfarenhet av system för ritningar och ÄTA-hantering.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och trygg i din roll; eftersom du leder både människor och arbete framåt i projektet.
Är kommunikativ och tydlig; eftersom du har daglig kontakt med både personal och kunder.
Värdesätter olikheter och bygger starka team; eftersom ett bra samarbete är avgörande för resultatet.
Är lösningsorienterad och hjälpsam; eftersom du behöver stötta där det behövs och bidra till helheten.Publiceringsdatum2026-07-27Övrig information
Start: Så snart som möjligt. Arbetstider: 07.00–16.00. Placering: Arbetsplats i Stockholmsområdet, samt ibland kontoret i Hägersten. Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Vad vi erbjuder dig:
Hos Jakobs Stege blir du en del av ett företag där vi tar hand om varandra. Vi ser vår personal som vår viktigaste tillgång och arbetar för att skapa en trygg och rättvis arbetsplats. Här stöttar vi varandra, bygger starka relationer och har förtroende för varandras kompetens. Du får även stöd från erfarna arbetsledare när du börjar, så att du får en bra start i rollen.
Vi har kollektivavtal med Byggnads och erbjuder en stabil och långsiktig anställning.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8130985-2117653". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Saide Hanna saide@tillvaxtbotkyrka.se 072-061 81 30 Jobbnummer
10012959