Arbetsledare byggentreprenad

2026-02-23
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
Publiceringsdatum2026-02-23
Vi är ett modernt gotländskt företag vars fokus ligger på nyproduktion av främst bostäder men har även verksamhet inom ROT. Vi utför bl.a. totalentreprenader, där vi har det fulla ansvaret för projektering, planering och funktion. Vår specialitet är byggnation med prefabricerade betongelement som tillverkas av systerföretaget, Wisby Byggelement AB. Wisab är ett företag som borgar för kvalitet, trygghet och effektivitet.
På grund av ökade volymer under 2026-2027 söker vi nu en erfaren arbetsledare som vill ta nästa steg i karriären.Om tjänsten
Vi söker en arbetsledare inom bygg som vill spela en central roll i våra projekt. Som arbetsledare ansvarar du för att planera, leda och samordna det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen. Du säkerställer att arbetet genomförs enligt tidsplan, kvalitetskrav och gällande säkerhetsföreskrifter, samt fungerar som en viktig länk mellan produktionschef, underentreprenörer och medarbetare.Arbetsuppgifter
Planera, leda och fördela arbetet för yrkesarbetare och underentreprenörer
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och effektiv produktion
Ha löpande kundkontakt och bidra till goda relationer
Planera resurser såsom personal, material och maskiner
Följa upp och arbeta enligt lagar, avtal, rutiner och Wisabs policys
Bidra till ett gott arbetsklimat och ett välfungerande team
Hantera vissa administrativa arbetsuppgifterProfil
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom Samhällsbyggnad och byggnadsteknik
Minst 2-5 års erfarenhet i branschen, gärna i en ledande roll
Förmåga att planera, organisera och fatta beslut
Ett tryggt och engagerande ledarskap
Intresse för att utveckla både dig själv och andra
God datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Körkort B och tillgång till bil
Som person trivs du i en roll där du kombinerar teknik, ledarskap och problemlösning - och där du får vara en viktig kugge i projektens helhet.
Anställningsomfattning
Heltid
Anställningsform
Provanställning 6 månaderTillträde
Omgående eller enligt ökSå ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev.
Maila: info@wisab.se
Vid övriga frågor om tjänsten kontakta oss, 0498-21 21 50. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wisab Bygg AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
