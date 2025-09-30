Arbetsledare, Björshults avfallsanläggning
2025-09-30
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fem verksamhetsområden: Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållning, Kommunfastigheter och Måltidsservice. Där utöver finns en projektenhet, ekonomienhet samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 400 tillsvidareanställda och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.
Renhållningen består av 52 medarbetare fördelade på enheterna Björshults avfallsanläggning, Insamlingen och Serviceenheten.
Vill du vara med och utveckla kommunens renhållningsverksamhet och aktivt delta i arbetet med att uppnå ett hållbart samhälle? Då kan du vara den vi söker till rollen som Arbetsledare inom Renhållningen. Vi söker dig som har ett starkt intresse för miljöfrågor, kundfrågor och för att arbeta i offentlig förvaltning. Renhållningen har en betydande roll i medverkan till att forma ett hållbart samhälle i vår kommun samt erbjuda invånarna god service med hög kvalitet.
Välkommen till en arbetsplats med stor variation!
Björshults avfallsanläggning öppnar en verksamhet för masshantering och söker en operativ arbetsledare.
Du kommer ansvara för arbetsledningen och driften, arbeta med mottagning av massor, framställning av produkter, utlastning och lagerhållning. Vara delaktig i kvalitets- och miljökontroller. Stort fokus på miljö, kvalité och säkerhet. Kundkontakter, registrera vägningar och hantera lagerstatus. Kontroller vid mottagning av material och att det överensstämmer med inlämnade avfallsdeklarationer. Ansvara för att maskinparken sköts om. Styra sorteringsverk, yttre städning, stackläggning och kvalitetskontroller. Du kommer vara en av fler som arbetar för att verksamheten ska uppnå bra resultat avseende kvalité och ekonomi.
Du kommer att vara en av två arbetsledare inom Björshults avfallsanläggning. Tillsammans leder och fördelar ni arbetet inom anläggningen. I rollen ingår även att kunna genomför andra arbetsuppgifter inom avfallsanläggningen vid behov.
Helgarbete kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att leda andra. Du har förmåga att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen med hjälp av tillitsbaserat ledarskap.
Du brinner för att leverera god service till våra kunder. Arbetar strukturerat men kan även vara flexible och lösningsorienterad när det behövs.
Du behöver kunna fatta beslut inom ramen för dina befogenheter och har lätt för att samarbeta.
Är ordningsam, tydlig, säkerhetsmedveten och har en god förståelse för vikten att följa våra tillstånd och regelverk.
• Goda kunskaper i svenska.
• B-körkort
• Förarbevis för lastmaskin C2
• God datavana
• Goda kunskaper i engelska.
• Erfarenhet av arbetsledning
• Kunskaper i arbetsmiljölagstiftning
• Tidigare erfarenhet av masshantering/ återvinning
Meriterande
• Gymnasial utbildning
• Erfarenhet av entreprenad och täcktmaskiner
• Kunskaper om materialstabilisering
• Erfarenhet av affärsdrivande verksamhet
• Kunskaper i kvalitet- & miljöarbete
• Kunskaper i byggledning
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
Arbetsgivare Nyköpings kommun
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen
Driftchef
