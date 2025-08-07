Arbetsledare Anläggning
Sh Bygg, Sten Och Anläggning AB / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2025-08-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sh Bygg, Sten Och Anläggning AB i Uppsala
, Östhammar
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Västerås
eller i hela Sverige
Är du en erfaren arbetsledare som är van att hantera en variation av anläggningsprojekt? Då välkomnar vi dig till ett attraktivt företag som värdesätter hög kvalitet och våra medarbetare.
Som arbetsledare hos oss får du ett självständigt och omväxlande jobb med stort eget ansvar. Våra arbetsledare har en central roll i projekten där arbetsledaren utgör en viktig länk mellan yrkesarbetare och platschef.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Planering och beredning av projekten
Uppföljning av tidplaner och fördelning av resurser
Kontakt med och samordning av underentreprenörer och yrkesarbetare
Beställa material samt hantera dokumentation och relationshandlingar till våra kunder
Bidra till att på ett effektivt sätt föra projekten framåt
Som arbetsledare säkerställer du våra miljökrav och verkar för en god arbetsmiljö i projekten. Du ingår i ett stort team med många kompetenta och inspirerande kollegor där arbetsglädjen är central. Vem är du? Som person är du ansvarstagande och har en förmåga att överblicka helheten. Du är duktig på att planera och organisera projekt. Du ser möjligheter, har ett stort tekniskt kunnande och älskar utmaningar. För att lyckas i rollen som arbetsledare är du stöttande, ödmjuk och har lätt för att samarbeta samt utveckla relationer. Du bidrar till teamet med ansvar, glädje och kompetens genom att aktivt jobba med problemlösning och förbättringsarbete. Vad kan du? Vi tror att du idag arbetar med mark- och anläggningsarbeten och nu känner dig redo för att gå vidare. I bagaget har du med dig minst 5 års erfarenhet från arbete med mark- och anläggningsarbeten och relevant yrkesutbildning. Du har ledaregenskaper och du gillar utmaningar. Du behärskar såväl svenska som engelska och har B-körkort.
Vi erbjuder Vi erbjuder ett spännande arbete som ger stimulans där du kan vara med och påverka! Vårt mål är att Sh Bygg, sten och anläggning ska vara en arbetsplats fylld av glädje, ansvar och kompetens. Vi är anslutna till kollektivavtal och du omfattas av våra kollektivavtalade försäkringar, pension, förmåner och ett förmånligt friskvårdsbidrag.
Om anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Din ansökan vill vi ha senast den 5 oktober. Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Regionchef Pär Engsten på par.engsten@shbygg.se
eller tel +46723955496 Om oss Det hela började som ett stensätteri. Från flygplatser till förgätmigej tar vi oss an projekt i hela Mälardalen och har så gjort sedan 1923. Det gör oss till ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenadföretag som idag är en del av en koncern - Sh-koncernen.
Från första spadtag till bandklippning, kan vi leverera entreprenader i olika former till dig som vill vara med och fortsätta bygga framtid. https://www.shbygg.se/
Välkommen till Sh bygg, sten och anläggning - Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sh Bygg, Sten och Anläggning AB
(org.nr 556051-9232), https://www.shbygg.se Arbetsplats
Sh Jobbnummer
9449924