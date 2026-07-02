Arbetsledare alu- och träbyggnationer
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2026-07-02
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Gruppen Production Services är Stockholmsmässans specialister inom monter- och eventbyggnation. Enheten ansvarar för att skapa kreativa monterlösningar för kunder och interna miljöer så som scener, restauranger, inspirationsytor, partnermontrar och utställningar. Vi inreder och möblerar mässmontrar, eventytor och möteslokaler. Leveransorganisationen bygger på en kombination av anställda medarbetare och resurser via externa partners.
Har du erfarenhet från specialanpassade byggnationer till mässor och events? Nu söker vi en arbetsledare, Production Services Supervisor, med inriktning alu- och träbyggnationer.
Vi kan erbjuda ett roligt och varierande uppdrag
Övergripande och eventspecifik produktionsplanering av byggleveranser.
Offertberäkning, granska ritningar, planera, beräkna och bereda ordrar för byggleverans, trä och alu.
Medverka på interna produktionsmöten för att samordna arbetet med övriga yrkesgrupper.
Planera, schemalägga och bemanna inhyrda snickare.
Arbetsleda och fördela arbetet för inhyrda snickare i hallorganisationen under bygg, inflytt samt utflytt och riv.
Löpande bevaka orderingång och lager för att säkerställa eventuella inköp av byggmaterial och inhyrning av utrustning.
Säkerställa att uppdraget levereras i tid och vid behov styra om tillgängliga resurser.
Säkerställa att operativ personal trivs och följer gällande riktlinjer.
Medverka i uppföljning och utvärdering.
Du kan produktionsplanering och är en erfaren byggledare
För att trivas hos oss och med det aktuella uppdraget bör du vara en erfaren produktionsledare med specifika erfarenheter från byggnation. Produktionsplanering kräver att du är noggrann, strukturerad och metodisk. Produktionsledning är stundtals hektiskt och med många kontaktytor. Då underlättar det att kunna prioritera, vara lösningsorienterad och beslutsför.
Du som söker har följande utbildning och erfarenhet
Treårig gymnasieutbildning
Flerårig erfarenhet av arbetsledning, resurs- och produktionsplanering av specialanpassade byggnationer och komplexa leveranser till mässor och events
Utbildning inom ledarskap, arbetsmiljö och kunskap inom byggtekniska frågor
Erfarenhet av bemanning och schemaläggning är meriterande
Mycket goda kunskaper MS Office och kunskap om ritprogram
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Körkort / liftkort / truckkort
Vad vi erbjuder
Nu står vi inför en spännande förändringsresa med en tydlig agenda, i denna roll får du chansen att göra verklig skillnad för både våra kunder och vår verksamhet. Du får arbeta i en dynamisk miljö med engagerade kollegor och vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och chansen att vara med och skapa framtidens mötesplats i Stockholm.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal med pension, försäkringar och föräldralön, samt friskvårdsbidrag. Tjänsten är på heltid med årsarbetstid, vilket kan innebära kväll- och helgtjänstgöring, men som regel är dina arbetstider vardagar 7–16. Vi tillämpar provanställning.
Om Stockholmsmässan
Stockholmsmässan är Nordens största mötesplats med ett brett utbud av lokaler och tjänster för alla typer av event. I över 80 år har vi varit en arena där människor möts för att dela kunskap, inspireras och skapa affärer.
Så ansöker du
Vill du vara med och skapa framtidens mötesplats? Skicka in din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är den 5 juli, men urval sker löpande – så vänta inte.
Vill du veta mer? Läs mer om oss på www.stockholmsmassan.se.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Niklas Olsson, Production Services Manager, telefon 08-749 41 68 eller Rikard Skärebo, Head of Event Production, telefon 08-749 41 75.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7856094-2072649". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholmsmässan Aktiebolag
(org.nr 556272-4491), https://karriar.stockholmsmassan.se
Mässvägen 1 (visa karta
)
125 30 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholmsmässan Jobbnummer
9988513