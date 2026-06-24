Arbetsledare
Peab Sverige AB / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-06-24
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Vi har fått flera intressanta projekt och behöver nu bli fler arbetsledare till vår byggverksamhet i Umeå. Vill du vara med att bygga något som består, påverkar och berör samhället kring oss? Vill du få möjlighet att utvecklas själv som ledare och medarbetare?
Då ska du ta chansen att söka till oss på Peab!
Vi ger dig en spännande vardag med varierande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter. Våra medarbetare är vår främsta tillgång och vi erbjuder en arbetsplats som präglas av engagemang, laganda och gemenskap. Vi har stödfunktioner som stöttar projekten för att bidra till att skapa de bästa förutsättningarna.
Om arbetet
Som arbetsledare på Peab hjälper du platschefen med ledning av projekten, planering, arbetsberedning och uppföljning. Du arbetar med att hålla byggproduktionen i gång och minimera risken för stopp och störningar genom att leda hantverkarna och samordna det som händer i projektet. En god arbetsmiljö är viktig för Peab och som arbetsledare ser du till att arbetsmiljön är i fokus. Du kommer att ha mycket kontakt med Peabs medarbetare, underleverantörer, kunder och beställare.
Vi söker dig som
• Har byggteknisk utbildning
• Har B-körkort och tillgång till bil
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Det är meriterande om du har erfarenhet från rollen som arbetsledare inom byggbranschen
Som person är du drivande och trivs med att leda och stötta våra medarbetare i deras arbete. Ditt engagemang och dina idéer är välkomna, de kan hjälpa oss göra saker bättre, säkrare och mer effektivt. Som arbetsledare på Peab har du en viktig roll i att skapa gemenskap, engagemang och en bra teamkänsla. Som person är du problemlösare, strukturerad och har lätt för att prioritera. Dessutom är du modig nog att fatta beslut.
Ansökan och övrig information
Klicka på "Sök tjänsten" nedan för att komma till vårt rekryteringssystem och söka jobbet som arbetsledare hos oss. Urval sker löpande så tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Sista ansökningsdag 23 augusti.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Johan Bergström, biträdande arbetschef 073-337 45 85
Ewa Näsström, HR-partner, 072-533 52 02
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
recruiter
Ewa Näsström ewa.nasstrom@peab.se Jobbnummer
9976856