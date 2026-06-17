Arbetsledare
Lambertsson Sverige AB / Byggjobb / Ängelholm Visa alla byggjobb i Ängelholm
2026-06-17
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Arbetsledare
Vi söker nu en driven och engagerad arbetsledare till vår depå i Ängelholm. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen? Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stora möjligheter att växa, både i din yrkesroll och som person.
Om rollen
Som arbetsledare har du en nyckelroll i att planera, leda och följa upp produktion och leveranser av bodar till våra byggarbetsplatser. Du ansvarar för att samordna resurser, arbetsinsatser och tidsplaner samt säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och i enlighet med gällande regler och säkerhetsföreskrifter – både i vår verkstad och ute på projekt.
I rollen ingår att:
• Leda och stötta medarbetare inom snickeri, måleri, el och VVS
• Planera bemanning, materialflöden och arbetsordrar
• Hantera och driva administrativa processer
• Följa upp projektens genomförande, resultat, kvalité och lönsamhet
• Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt
Om dig
Vi söker en driven och engagerad arbetsledare med erfarenhet från bygg, installation, montage eller annan teknisk verksamhet.
Du trivs med att kombinera tekniskt kunnande med ledarskap och administration.
Som person är du drivande, positiv och prestigelös. Du tar dig an utmaningar och är en skicklig problemlösare
För att lyckas i rollen krävs att du har:
Erfarenhet av ledarskap.
Mycket god datavana med förmåga att snabbt lära dig nya system.
B-körkort.
Vi ser också att du är:
• Självgående och ansvarstagande.
• Strukturerad med ordning och reda.
• Kommunikativ och duktig på att skapa relationer.
• Lösningsorienterad med förmåga att fatta beslut.
• En naturlig ledare som motiverar och engagerar ditt team.
Ansökan och kontakt
Har du frågor kring tjänsten? Kontakta gärna:
Tim Tidbeck, Servicechef – tim.tidbeck@lambertsson.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post! Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Om Lambertsson
Lambertsson är det personliga företaget där människan är i fokus. För oss är det viktigt att vara delaktiga, ha möjlighet att påverka och utvecklas på jobbet. Vi erbjuder en trygg anställning i en organisation som förenar det lilla företagets dynamik med det stora företagets resurser. Vi tror starkt på våra kärnvärden – JUPP, vilket innebär att vi ska vara Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637)
269 73 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lambertsson Kontakt
hiringManager
Tim Tidbeck tim.tidbeck@lambertsson.com Jobbnummer
9969057