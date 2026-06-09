Arbetsledare
Bilia AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrköping
2026-06-09
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Brinner du för att möta kunder och ge de bästa tänkbara service? Då är det kanske dig vi söker som vår nya arbetsledare till Bilia Trucks i Norrköping. Vi erbjuder dig en spännande och social arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Det här erbjuder vi
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara en del av att skapa hållbara och nya innovativa lösningar.
Vi tycker man ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som arbetsledare kommer du att ha en samordnande roll på serviceverkstaden där du ansvarar för den dagliga verksamheten och ser till att planeringen följs och justeras efter behov. Du har kontakt med kunder och jobbar med merförsäljning. I rollen ingår även administrativa uppgifter så som skicka kalkyl till försäkringsbolag, fakturera och kontrollera jourorder. Du blir en del av ett team där vi tillsammans jobbar för att skapa ett roligt och positivt arbetsklimat.
Vad vi önskar av dig
Du har gärna en fordonsteknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet som ger dig motsvarande kunskaper men det är inget krav. Då telefon och dator är dina naturliga arbetsredskap behöver du god datorvana. Tjänsten ställer höga krav på din förmåga att planera och prioritera. B-Körkort är ett krav.
Det faller dig naturligt att kommunicera och skapa goda relationer både internt och externt. Då Bilia ligger i framkant teknisk ser vi att du trivs med att utvecklas, är lösningsorienterad och målinriktad. Att leverera ett arbete med högsta möjliga kvalité är självklart!
Tidigare erfarenhet av lastbilsbranschen är meriterande.
Anställningsform, omfattning, placeringsort
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Placering är på Bilia Trucks i Norrköping. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, därför vill vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se
Maskingatan 5 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilia Kontakt
Magnus Andersson magnus.andersson2@bilia.se Jobbnummer
9954610