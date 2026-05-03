Arbetsledare
Marstrand-Torsby pastorat / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Kungälv Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Kungälv
2026-05-03
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marstrand-Torsby pastorat i Kungälv
Handledare till sommarjobbande ungdomar i Marstrand
Vill du göra skillnad för unga människor och samtidigt bidra till ett levande kyrkoliv i en unik miljö? Nu söker vi en engagerad och ansvarsfull handledare som vill arbeta med och stötta våra sommarjobbande ungdomar i Marstrand under sommaren.
Om uppdraget
Under sommarmånaderna möter Marstrand många besökare - turister, församlingsbor och nyfikna gäster från när och fjärran. Kyrkan och församlingslokalen är viktiga mötesplatser där människor söker både kunskap, gemenskap och vila. För att kunna erbjuda ett välkomnande och levande värdskap har vi varje sommar fyra ungdomar som sommarjobbar hos oss.
Som handledare har du ett övergripande ansvar för dessa ungdomar i deras dagliga arbete. Din uppgift är att skapa struktur, trygghet och stöd så att de kan växa i sina roller, utföra sina arbetsuppgifter på ett gott sätt och få en positiv erfarenhet av sitt första eller tidiga arbetsliv.
Arbetstiden är måndag-fredag kl. 10.00-18.00.Publiceringsdatum2026-05-03Dina arbetsuppgifter
Som handledare fungerar du som arbetsledare, stödperson och vuxen förebild för ungdomarna. Det innebär både praktiska och relationella uppgifter. I rollen ingår bland annat att:
Introducera ungdomarna till arbetsplatsen, deras uppgifter och rutiner
Säkerställa att arbetet planeras och genomförs på ett strukturerat och fungerande sätt
Vara tillgänglig för frågor, stöd och vägledning under arbetsdagen
Skapa en trygg, respektfull och inkluderande arbetsmiljö
Hjälpa ungdomarna att utveckla ansvarstagande, samarbetsförmåga och servicekänsla
Följa upp arbetet kontinuerligt och ge konstruktiv återkoppling
Ungdomarnas arbete är varierat och innebär huvudsakligen två arbetsområden:
Guidning och bemötande i kyrkan
Ungdomarna möter besökare i kyrkorummet, välkomnar dem, svarar på frågor och ger enklare guidning om kyrkans historia och verksamhet. Här är ditt stöd viktigt för att hjälpa ungdomarna känna sig trygga i mötet med människor i olika åldrar och med olika förväntningar.
Församlingslokalen - fika och service
I församlingslokalen ordnar ungdomarna fika som de förbereder, serverar och säljer till besökare. De ansvarar för enklare kassahantering, ordning i lokalen och ett gott bemötande. Som handledare stöttar du dem i servicearbete, samarbete och praktiska rutiner kring hygien och säkerhet.
Du deltar vid behov själv i det praktiska arbetet, men ditt huvudsakliga fokus är handledning, överblick och stöd.
Vem söker vi?
Vi söker dig som tycker om att arbeta med ungdomar och som har förmåga att skapa trygga relationer. Du är tydlig, lyhörd och engagerad, och har lätt för att möta människor med olika bakgrund och behov.
Du behöver inte ha en formell lärar- eller handledarutbildning, men vi ser gärna att du har erfarenhet av något av följande:
Arbete med ungdomar, till exempel inom skola, fritidsverksamhet, föreningsliv eller kyrka
Arbetsledning eller handledning
Serviceyrken där bemötande och ansvar varit centralt
Vi värdesätter personliga egenskaper högt. För att trivas och fungera bra i uppdraget ser vi gärna att du:
Är trygg i dig själv och kan ta ansvar
Har god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Är pedagogisk och kan förklara på ett tydligt och uppmuntrande sätt
Har tålamod och förståelse för unga människors olika erfarenheter
Kan sätta ramar och samtidigt vara varm och stöttande
Det är meriterande om du har anknytning till kyrklig verksamhet eller delar de värderingar som präglar ett öppet och inkluderande församlingsliv.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett meningsfullt sommaruppdrag där du får möjlighet att göra konkret skillnad för både ungdomar och besökare. Du blir en del av ett sammanhang där gemenskap, värme och ansvar är centrala värden.
Hos oss får du:
Ett varierat och socialt arbete i en unik miljö
Möjlighet att bidra till ungdomars utveckling och arbetslivserfarenhet
Samarbete med engagerade kollegor och ideella krafter
En arbetsplats där människomöten står i centrum
Uppdraget är tidsbegränsat över sommaren, med fast arbetstid måndag-fredag kl. 10-18.
Om arbetsplatsen
Marstrand är en levande sommarort med rik historia och ett stort antal besökare. Kyrkan och församlingslokalen är viktiga platser för både stillhet och möten. Vår verksamhet vill vara öppen för alla - oavsett tro, bakgrund eller livssituation - och präglas av respekt, omsorg och professionalism.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan där du berättar om dig själv, din erfarenhet och varför du är intresserad av uppdraget. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi en minnesvärd och meningsfull sommar för både ungdomar och besökare i Marstrand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: susanne.jonsson2@svenskakyrka.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marstrand-Torsby pastorat
(org.nr 252003-6274), https://www.svenskakyrkan.se/marstrand-torsby Arbetsplats
Församlingshem Marstrand Kontakt
Susanne Jönsson susanne.jonsson2@svenskakyrkan.se Jobbnummer
9887559