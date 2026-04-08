Arbetsledare
2026-04-08
Arbetsledare till Trångsunds Åkeri AB i Stockholm!
Är du en driven och positivt tänkande ledare med passion för människor och logistik? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu en erfaren och resultatinriktad Arbetsledare som ska leda vårt åkeri för att fortsätta utveckla våra tjänster.Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
Trångsunds Åkeri AB med huvudkontor och terminal i Stockholm Sätra, omsätter ca 75 MSEK och har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa transportlösningar till våra kunder. Vår verksamhet präglas av ett starkt kundfokus, pålitlighet och ett stort engagemang från vår personal. Vi erbjuder ett brett utbud av transporttjänster och har en välutvecklad och modern fordonspark. Vi har en stark grund att stå på, och vi söker nu ytterligare en arbetsledare som kan ta oss till nästa nivå.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare startar du dagen kl. 04.00 och leder ett team bestående av ca 25 anställda. Lastbilschaufförer, paketbilschaufförer samt terminalarbetare.
Leda och utveckla åkeriet med fokus på trivsel, samlastning och effektivitet.
Ansvara för den dagliga verksamheten avseende personalplanering, fordon, terminalarbete samt administration.
Skapa de bästa förutsättningarna för att våra förare skall kunna ha en effektiv arbetsdag.Dvs. sortering av pallar och paket, lastning av lastbilar samt stöd och uppföljning avchaufförer för att säkerställa flöde och leveranskvalitet.
Planera och följa upp dagliga rutiner
Ansvara för åkeriets terminalarbete hos DHL i Västberga
Administrativt ansvar: rapportering, tidrapportering, felhantering och kommunikation med DHL
Säkerställa arbetsmiljö och säkerhetsrutiner
Är du den vi söker?
Vi söker en ledare som vill ta nästa steg och som brinner för att utveckla både människor och verksamhet. Du har erfarenhet av att leda team i en miljö med högt tempo och du vet hur
man skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje.
Som ledare är du närvarande och kommunikativ. Du bygger förtroende, coachar medarbetare och får teamet att dra åt samma håll. Du har även god ekonomisk förståelse och kan analysera verksamheten och omsätta siffror till konkreta handlingsplaner. Du ser hur personal, resurser och ekonomi hänger ihop - och använder det för att skapa stabilitet, effektivitet och resultat.
Kvalifikationer och meriter
Tidigare erfarenhet av arbetsledande uppgifter, gärna inom transport/logistik
God förståelse för terminalarbete och lastningsrutiner
Körkort B (meriterande C)
Truckkort A - för staplare
ADR 1.3
God kommunikationsförmåga och förmåga att leda och motivera personal
Vi erbjuder:
Möjligheten att pröva dina färdigheter och att bygga nya.
En nyckelroll i företagets ledningsgrupp
En stark gemenskap med företagets bästa i centrum.
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner.
Vi ser fram emot ditt CV med personligt brev inkl. motivering varför just du passar till tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trångsunds Åkeri O Transport AB
Västberga Alle 41
126 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Trångsunds Åkeri o Transport AB
