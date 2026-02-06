Arbetsledare
Är du en erfaren arbetsledare inom byggbranschen? Är du beredd att axla en ansvarstagande roll inom ett familjärt och välmående företag? Vill du ha möjlighet att växa in i din roll i takt med att företaget växer? Då kan det vara dig vi söker!
För kunds räkning söker vi just nu en arbetsledare till verksamheten i Södertälje. Ansök här!
Som arbetsledare hos företaget kommer du att ha en central roll på byggarbetsplatsen och arbeta med multidisciplinära projekt, med ansvar för både det praktiska arbetet och att projektet följer tidplan, budget och kvalitet. Du kommer regelbundet samverka med underentreprenörer, leverantörer och andra aktörer på bygget, samt kontrollera att arbetet utförs enligt ritningar, tekniska krav och kvalitetsstandarder.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 5 års erfarenhet som arbetsledare inom bygg
Erfarenhet av multidisciplinära projekt
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en prestigelös och lojal lagspelare. Du är flexibel och värderar kvalitet och arbetsmiljö högt i ditt dagliga arbete. Utöver detta är du en naturligt initiativtagande person som trivs med att hålla en nära dialog med kunder, leverantörer samt kollegor.
Företaget erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar under eget ansvar och initiativtagande
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Möjlighet att vara med på en spännande resa hos ett välmående företag som är i en utvecklingsfas
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar företaget med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
/070 290 51 16. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Företaget:
Företaget grundades av ett par hantverkare med djup och bred erfarenhet inom byggbranschen. Genom åren har man byggt en organisation med en familjär känsla, där alla medarbetare är en viktig kugge i organisationen, vilket leder till trivsamhet och god arbetsmoral. Företaget jobbar alltid med kvalitativt arbete och har ett stort kundfokus, vilket har medfört många nöjda kunder. Ersättning
