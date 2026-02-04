Arbetsledare
Vi söker nu en engagerad och erfaren arbetsledare som vill vara med och leda vårt team i produktionen. Som arbetsledare hos oss kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa att vår produktion håller högsta kvalitet och effektivitet.Publiceringsdatum2026-02-04Om företaget
Vegofood of Simrishamn AB är ett innovativt företag som specialiserar sig på att utveckla, tillverka och sälja frysta, veganska och proteinbaserade produkter. Vi är stolta över att erbjuda högkvalitativa, växtbaserade livsmedel som bidrar till en hållbar framtid. Vår fabrik ligger i Simrishamn och vi har lång erfarenhet av att producera vegetariska produkter.Arbetsuppgifter
Utöver att vara en del av den dagliga produktionen så kommer du också att:
• Leda och fördela arbetet på ditt skift inom produktionsteamet
• Säkerställa att produktionen följer gällande kvalitets- och säkerhetsstandarder
• Följa upp och rapportera produktionsresultat till ledningen
• Kontrollera produktkvaliteten
• Vara aktiv i förbättringsarbetet gällande rutiner och processer
• Hantera logistik-flödet i produktionen
• Löpande kontroller av arbetsmiljön och återrapportering av ev avvikelser/tillbud
• Hantera och lösa eventuella problem som uppstår i produktionen
• Stödja och utveckla medarbetarna i teamet
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Erfarenhet av livsmedelsproduktion
• Goda kunskaper om kvalitets- och säkerhetsstandarder inom livsmedelsindustrin
• Förmåga att leda och motivera ett team
• Stark organisatorisk förmåga och problemlösningsförmåga
• Du har lätt för att kommunicera
• Flexibel
• Har du ett teknisk bakgrund är detta meriterande
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Sebastian Strömberg Wikan Personal 0721-83 99 85.
Arbetstid 2-skift alternativt 3-skrift.
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten börjar som en visstidsanställning men kan på sikt övergå i anställning hos kundföretaget.
Ansök gärna direkt! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
