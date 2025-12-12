Arbetsledare
2025-12-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Just nu söker vi en erfaren arbetsledare till vår verksamhet i Borås
Nu tar vi nästa steg i vår tillväxtstrategi och expanderar verksamheten ytterligare i Borås. Vi vill stärka vår organisation och söker en rutinerad arbetsledare som vill bli en del av ett engagerat och sammansvetsat team - är du den vi söker?
Som arbetsledare hos oss har du en central roll. Du ansvarar för att projekt följer tidsplan och budget, koordinerar underentreprenörer och egen personal, och säkerställer att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav. Du planerar och leder de dagliga arbetsuppgifterna tillsammans med platschef. Hos Brixly arbetar vi med både privata och kommunala beställare, vilket innebär att du får möjlighet att arbeta med både större och mindre projekt.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har:
• Minst 5 års erfarenhet från en liknande roll.
• Gedigen byggkunskap och vana att leda dagliga arbetsuppgifter i samråd med platschef.
• Ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet i alla projekt.
• Förmåga att bygga goda relationer och ett affärsmässigt tänk i möten med kunder och samarbetspartners.
• Körkort och goda kunskaper i svenska.
Som person är du lösningsorienterad, trygg i din roll och trivs med att arbeta i team. Du ser de administrativa delarna som en självklarhet och har ett strukturerat arbetssätt.
VI ERBJUDER
Hos oss blir du en del av ett värderingsdrivet företag du får arbeta i ett gött gäng som stöttar varandra och där vi tillsammans bygger framtidens projekt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Borås. Tillträde enligt överenskommelse.
KORT OM BRIXLY
Brixly är ett värderingsdrivet byggföretag. Vi utgår från tre ord: laganda, ansvar och personlighet. De ger oss riktning och mening på vår resa framåt. Vi är branschens starkaste lag, vi tar ansvar för varandra och andra och vi är enkla och tydliga oavsett roll; som partner, kollega och arbetsgivare.
Brixly AB har 470 anställda i det egna bolaget varav hälften är egna yrkesarbetare. Brixly är ett västsvenskt bolag. Vår marknad sträcker sig från norska gränsen och Dalsland ner till nordvästra Skåne, in mot Kronobergs län, Jönköping och upp genom Skaraborg till Örebro. 2024 omsatte Brixly AB 2,6 miljarder kronor och hade ett resultat på ca 60 miljoner kronor före skatt. Bolagets säte är i Mölndal.
ANSÖKAN
Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt, dock senast den 1 februari. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor? Kontakta: Oskar Provén, Entreprenadchef Borås oskar.proven@brixly.se
0701-89 00 78
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar. Ersättning
