Arbetsledare.
2025-10-30
Orion säkerhet vill förstärka sin driftorganisation på uniformerade tjänster, och söker därmed kandidater till en arbetsledare roll till våra uppdrag.
I rollen som arbetsledare har man ständigt kontakt med kunder samt personal, vilket kräver att man uppfyller nedanstående punkter.
Service inriktad.
Vältalig/social.
Flytande svenska i tal och skrift.
Ansvarskänsla.
Ostraffad.
Två referenser från tidigare anställning.
Svensk medborgare.
B - körkort.
Minst 2 års erfarenhet av säkerhetsbranschen.
Tidigare erfarenhet av en ansvars roll.
Anställnings intervju sker löpande, och är du rätt kandidat för jobbet sker anställning omgående.
Skicka din ansökan till info@orion-sakerhet.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: info@orion-sakerhet.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Väktare".
(org.nr 559253-1627)
Stagneliusvägen 43
