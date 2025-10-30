Arbetsledare.

Orion säkerhet AB / Väktarjobb / Stockholm
2025-10-30


Visa alla väktarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Orion säkerhet AB i Stockholm

Orion säkerhet vill förstärka sin driftorganisation på uniformerade tjänster, och söker därmed kandidater till en arbetsledare roll till våra uppdrag.
I rollen som arbetsledare har man ständigt kontakt med kunder samt personal, vilket kräver att man uppfyller nedanstående punkter.

Service inriktad.
Vältalig/social.
Flytande svenska i tal och skrift.
Ansvarskänsla.
Ostraffad.
Två referenser från tidigare anställning.
Svensk medborgare.
B - körkort.
Minst 2 års erfarenhet av säkerhetsbranschen.
Tidigare erfarenhet av en ansvars roll.

Anställnings intervju sker löpande, och är du rätt kandidat för jobbet sker anställning omgående.
Skicka din ansökan till info@orion-sakerhet.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: info@orion-sakerhet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Väktare".

Arbetsgivare
Orion säkerhet AB (org.nr 559253-1627)
Stagneliusvägen 43 (visa karta)
112 57  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9582380

Prenumerera på jobb från Orion säkerhet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Orion säkerhet AB: