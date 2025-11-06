Arbetsledare 2a, Willys Hemma Malmö Lugnet
2025-11-06
Vi är alla olika. Och det är härligt! Vi anställer inte människor efter en viss mall utan efter vem du är. För oss är driv och personlighet viktigare än erfarenhet och bakgrund. Det går bra för oss, och vi växer så det knakar. Nu söker vi fler glada medarbetare med rätt inställning och vilja att utvecklas!
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning på 32 timmar i vecka, provanställning tillämpas.
Tillträde: 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Krav: Gymnasial utbildning, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:2 kapitel 8 och bilaga 2, anställer vi inte personer under 18 år beroende på arbetsuppgifternas art.
Som arbetsledar 2:a förbereds du för att ta klivet till att bli arbetsledare. Här har du stora möjligheter att växa och utvecklas mot att bli en ledare. Du blir en mycket viktig del i butikens och butiklagets utveckling, och i arbetet för att erbjuda våra kunder bra och hållbar mat till riktigt bra priser!
Här kommer lite mer om tjänsten:
Du är en lagspelare med mer ansvar att arbetsleda, fördela och prioritera än andra butiksmedarbetare, men utan att ha personalansvar.
Självklart deltar du i det dagliga operativa butiksarbetet - du kan räkna med att få många steg på stegräknaren!
Du lär dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att så småningom axla en roll som arbetsledare. Det här är en språngbräda för att ta dig vidare i din Willys-karriär med målet att bli en framtida arbetsledare, teamchef eller kanske så småningom butikschef?
Du arbetar målinriktat för att utveckla butikens försäljning, lönsamhet och övriga viktiga nyckeltal.
Du ingår i arbetsledningen i butiken och har arbetsledarens rollbeskrivning på din utvecklingsplan. Du praktiserar de färdigheter som du har lärt dig i arbetet och genom utbildningar.
Du är en förebild i arbetet för att välkomna alla våra kunder och möta dem med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende.
Det är inte alla som passar att jobba hos oss. Men många tycker att det är kul! För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Hos oss får du jobba ihop med ett helt team av sköna personligheter med olika bakgrunder, kunskaper och perspektiv.
Lite mer om oss kommer här:
Det finns tydliga rutiner och strukturer på plats, vilket frigör tid för dig att fokusera på att utveckla dig mot att bli arbetsledare och bistå din arbetsledare med att leda dina medarbetare.
Willys är ett av branschens mest framgångsrika företag och vi fortsätter att växa. Vi är dessutom en del av Axfoodfamiljen, en koncern med en mängd olika företag, olika karriärvägar och möjligheter till utveckling.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss här
Om dig
Du gillar mat, människor och försäljning lika mycket som vi! För oss spelar det ingen roll om du är vegan eller köttfantast, äter tacos en fredag eller en tisdag. Det fina med dig är att du är du. Och det är just det vi letar efter.
Du är junior i ditt ledarskap och behöver inte ha erfarenhet från en ledarroll, men ser dig som en framtida ledare och drivs av att leda andra. Alternativt har du redan erfarenheten, men inte inom dagligvaruhandeln.
Du är bra på att kommunicera, tycker om att engagera dina kollegor och är bra på att skapa ett positivt arbetsklimat.
Du trivs i resultatorienterade miljöer där tempot är högt, du har ett starkt eget driv, en god problemlösningsförmåga och ryggar inte för att fatta beslut när det krävs.
Det är viktigt att du, liksom vi, har höga ambitioner, är noggrann och har en hög nivå på struktur och planering.
Du gillar utmaningar och ser möjligheter istället för svårigheter i en vardag som ofta bjuder på varierande förutsättningar och oförutsedda händelser.
Du gillar människor, sätter kundens behov först och är bra på att få med dig folk - såväl kunder som medarbetare.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Victor Kempe, victor.kempe@willyshemma.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2025-11-20. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
