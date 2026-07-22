Arbetsledare - Plåtavdelning
OnepartnerGroup Östergötland AB / Chefsjobb / Motala Visa alla chefsjobb i Motala
2026-07-22
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Östergötland AB i Motala
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Boxholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens hisslösningar tillsammans med ett engagerat team? Motala Hissar befinner sig i en spännande fas med fokus på tillväxt, effektivisering och innovation och söker nu en arbetsledare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtsresa.
Har du erfarenhet av arbetsledning inom produktion och en bakgrund inom plåtbearbetning? Är du en driven ledare som trivs med att arbeta nära både människor och produktion? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Motala Hissar är en ledande tillverkare av hissar för byggnader där utrymmet är begränsat och vi har en av världens mest utrymmeseffektiva hissar. Vi är ett företag inom Innovaliftkoncernen, som ägs av Latour Industries.
Motala Hissar startade 1972 med tillverkning av varuhissar. Sedan 80-talet har företaget främst fokuserat på plattformshissar, som till övervägande del används för tillgänglighetsanpassning av byggnader. Över 10 000 hissar har hittills levererats till kunder över hela världen. Omkring 60% av produktionen exporteras.
Vi tillverkar alla mekaniska delar i vår egen anläggning. Det innebär att vi har full kontroll över produktionen. Om någon kund behöver en speciell lösning eller särskilt snabb leveranstid kan vi oftast tillmötesgå detta. Vår produktionsanläggning i Motala är centralt placerad från ett geografiskt perspektiv med snabba distributionsvägar både norrut och söderut. Vi har en egen utvecklingsavdelning som kontinuerligt arbetar med att göra våra produkter bättre, smartare, billigare och ännu mer utrymmesbesparande. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.Om tjänsten
Som arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften i produktionen på vår plåtavdelning, där din huvudsakliga roll är arbetsledning, men även att säkerställa kvalitet, leveransprecision och en trygg arbetsmiljö. Du kommer ingå i en arbetsgrupp tillsammans med andra arbetsledare och du rapporterar till Produktionschefen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och fördela det dagliga arbetet inom produktionen
Ansvar för ett 10-tal medarbetare, utvecklingssamtal, uppföljning och stöd i det dagliga arbetet
Följa upp produktionsmål, nyckeltal och rapportera till produktionschefen
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner efterlevs
Delta i och driva förbättringsarbete
Arbeta nära andra avdelningar som inköp och leverans för att optimera flödetProfil
Vi söker dig som har en verkstadsteknisk bakgrund och tidigare erfarenhet av ledarskap inom industriell tillverkning. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har förmågan att engagera och motivera dina medarbetare.
Vi tror att du har:
Relevant utbildning inom industri eller produktion
Starkt meriterande är tidigare erfarenhet av plåtbearbetning
Tidigare erfarenhet av produktionsledning
God kunskap om produktionsprocesser och förbättringsarbete
Vana att arbeta med affärssystem och produktionsplanering
Flytande svenska i tal och skrift
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har följande personliga egenskaper:
Tydlig i din kommunikation och trygg i att fatta beslut
Prestigelös och har ett jordnära ledarskap där laget går före jaget
Mycket god samarbetsförmåga, du bygger starka relationer och skapar engagemang i gruppen
Strukturerad, lösningsfokuserad och duktig på att skapa driv i produktionen
Vi erbjuder
Hos Motala Hissar får du arbeta i ett företag med starkt varumärke, lång tradition och tydlig framtidsvision. Du erbjuds en varierad vardag med stort ansvar och möjlighet att påverka.
En trygg och stabil arbetsgivare med kollektivavtal
Goda utvecklingsmöjligheter
Ett sammansvetsat team med stort tekniskt kunnande
Möjligheten att vara med och forma framtidens hisslösningarÖvrig information
Omfattning: Heltid
Tjänst: Tillsvidare
Friskvårdsbidrag: ja
Placeringsort: Motala
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup, men du kommer att bli anställd direkt av Motala Hissar AB. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mikael Wetter via -post: mikael.wetter@onepartnergroup.se
Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande så tveka inte att söka redan idag! På grund av pågående semesterperiod kan återkoppling dröja.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.motalahissar.se/
591 39 MOTALA Arbetsplats
Motala Hissar AB Kontakt
Rekryteringskonsult / Konsultchef
Mikael Wetter mikael.wetter@onepartnergroup.se +46722242477 Jobbnummer
10008876