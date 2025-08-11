Arbetsledare - Örebro
2025-08-11
Vill du vara med och leda framtidens logistik i Örebro? Hos Simplex får du chansen att ta nästa steg i karriären som Arbetsledare i en utvecklande, dynamisk och inkluderande miljö!
Arbetsuppgifter inom ledarskap och logistik i Örebro
I rollen som arbetsledare ansvarar du för att leda och motivera ett team med lagermedarbetare och truckförare. Du planerar och fördelar det dagliga arbetet och säkerställer att logistiken på arbetsplatsen flyter på effektivt. Ditt fokus ligger på att skapa struktur, leverera högsta kvalitet och utveckla både verksamhet och medarbetare tillsammans.
Planera och leda logistiska arbetsflöden
Koordinera ut- och inleveranser av gods och material
Introducera och stötta nya medarbetare i arbetsprocesser
Säkerställa att arbetsplatsen är trygg, effektiv och inkluderande
Följa upp arbetsresultat samt främja utveckling och trivsel
Samarbeta nära med kund och ledning
Kvalifikationer och krav för tjänsten Arbetsledare logistik Örebro
Erfarenhet av arbetsledning inom logistik, lager eller liknande verksamhet
God datorvana och systemförståelse
Truckkort A+B och B-körkort
Kommunikativ, organiserad och lösningsorienterad
Förmåga att både arbeta självständigt och samarbeta i team
Meriterande kompetenser för Arbetsledare i lager och logistik
Ledarskapsutbildning eller tidigare erfarenhet som teamledare
Kännedom om affärssystem inom lagerhantering
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och har ett inspirerande ledarskap. Du motiveras av att se både verksamheten och kollegor utvecklas. Din trygghet och prestigelöshet gör att teamet når sina mål tillsammans. Du trivs i ett högt tempo där du får kombinera engagemang med struktur!
Anställningsvillkor och placering i Örebro
Arbetstider: Kväll 16:00-23:45
Arbetsplats: Örebro
Start: Enligt överenskommelse, vi tillämpar löpande urval
Om Simplex - din nya arbetsgivare i Örebro
Simplex är framtidens bemannings- och utvecklingspartner inom logistik och lager. Hos oss står individen och utveckling i centrum. Vi erbjuder dig möjligheten att vara med och skapa effektiva lösningar samt att utvecklas i din yrkesroll varje dag.
Välkommen till en arbetsplats där vi värdesätter engagemang, inkludering och glädje!
Är du redo att bli en del av Simplex och leda våra logistikuppdrag i Örebro? Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
702 52 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro Jobbnummer
9453295