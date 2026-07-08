Arbetsledare - Hydro Vetlanda
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2026-07-08
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Hydro är ett globalt industriföretag och en av världens ledande aktörer inom aluminium. I Vetlanda har Hydro en lång tradition av att utveckla och tillverka högkvalitativa aluminiumlösningar för kunder inom en rad olika branscher. Med modern produktion, hög teknisk kompetens och ett starkt fokus på hållbar utveckling är anläggningen en viktig del av Hydros globala verksamhet.
Trots sin internationella närvaro präglas Hydro i Vetlanda av en familjär arbetsmiljö där samarbete, säkerhet och ständiga förbättringar genomsyrar det dagliga arbetet. Här arbetar människor nära varandra med ett gemensamt engagemang för kvalitet, innovation och långsiktig utveckling.
Som medarbetare på Hydro får du en utvecklande arbetsmiljö där du ges stort ansvar och goda möjligheter att växa i din yrkesroll. Tillsammans med kompetenta kollegor bidrar du till framtidens hållbara industri och blir en del av ett företag som värdesätter både människors utveckling och verksamhetens framgång.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som Arbetsledare Press blir du en viktig del av produktionsorganisationen i Vetlanda och rapporterar till fabrikschef. Du leder den dagliga verksamheten i pressavdelningen och arbetar nära både operatörer och övriga funktioner för att säkerställa en säker, effektiv och kvalitativ produktion.
Rollen innebär ett operativt ledarskap där du planerar, samordnar och utvecklar verksamheten samtidigt som du stöttar och coachar dina medarbetare i det dagliga arbetet.
Som Arbetsledare Press ansvarar du för att planera, samordna och leda den dagliga produktionen inom ditt ansvarsområde. Du säkerställer att verksamheten når uppsatta mål inom säkerhet, kvalitet, produktivitet, leveransprecision och resultat, samtidigt som du skapar goda förutsättningar för medarbetare och verksamhet att utvecklas. Rollen omfattar även personalansvar med fokus på arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensutveckling.Arbetsuppgifter
Planera, samordna och leda den dagliga produktionen
Fördela resurser för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde
Leda, coacha och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet
Ansvara för arbetsmiljö, rehabiliteringsärenden och personalutveckling
Säkerställa att verksamheten når uppsatta mål inom HSSE, kvalitet, produktivitet och leveranssäkerhet
Driva ett strukturerat förbättringsarbete tillsammans med teamet
Bidra till en säker arbetsplats där ordning, kvalitet och samarbete står i fokusBakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet från en operativ ledarroll inom tillverkande industri och som trivs i en verksamhet där högt tempo kombineras med kvalitet och säkerhet. Du har en god teknisk förståelse och är van att planera, prioritera och fatta beslut i den dagliga driften.
Du har:
Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från operativt arbete inom tillverkningsindustrin
Erfarenhet av personalledning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av Officepaketet
B-körkort
Meriterande är BAM-utbildning samt erfarenhet inom produktionsteknik, produktionslogistik, projektledning eller kvalitets- och miljöarbete.
Vem är du?
Vi söker en trygg och engagerad ledare som har lätt för att skapa struktur och bygga förtroende. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs med att arbeta nära verksamheten. Genom ditt ledarskap skapar du delaktighet, engagemang och goda resultat samtidigt som du alltid har säkerheten i fokus.
Tillträde: Enligt överenskommelse Anställningsform: Heltid med eventuell inledande provanställning Arbetstider: Flexibla arbetstider (07.30–16.30 med flextid) Placeringsort: VetlandaSå ansöker du
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan och bifogar CV samt personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Hydro med med Job&Talent. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8021189-2092270". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Vetlanda Resecentrum (visa karta
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574 32 VETLANDA Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9996808