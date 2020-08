Arbetsledare - Hörby - Styr din karriär i en ledande roll! - Consultify AB - Chefsjobb i Karlskrona

Ett större företag som hjälper människor att ansluta sig till fiber. Företaget arbetar mestadels med anläggning och fiberinstallation men också med telefoni för både privata och företagskunder. Företaget har sitt huvud kontor i Karlshamn men har även kontor på andra orter för att vara nära till hands där dom har projekt.

Företaget söker en arbetsledare som kan ta hand om all ledning av schakt och maskiner. Som arbetsledare är det ditt ansvar att planera ut de olika arbetslagen och planera alla sträckor som ska grävas. Det är ditt ansvar att se till att alla medarbetare alltid är sysselsatta och att de vet vad de ska göra när de är klara med ett område.

Personliga Egenskaper
Du måste vara lyhörd, ha god moral, pondus och kunna ta diskussioner och sätta ner foten om det behövs.
Som person behöver du ha god förmåga i att kunna bemöta och hantera många olika typer av människor. Du behöver ha god strukturell förmåga, kunna arbeta med många bollar i luften och ha mycket god planeringsförmåga.

Erfarenhet av liknande arbete
Goda kunskaper inom markförhållanden
Goda kunskaper om arbetsledning
C-körkort
Svenska i tal och skift
B-körkort

Meriter
CE-körkort