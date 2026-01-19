Arbetsledande vaktmästare till Hägersten-Älvsjö
Stockholms kommun / Vaktmästarjobb / Stockholm
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Som arbetsledande vaktmästare kommer du tillhöra enheten för service och lokaler.
Vi ansvarar för förvaltningens lokalbestånd, internservice i form av vaktmästeri och receptioner samt it och telefoni. I enheten ingår ett vaktmästeri, en it-avdelning, intendenter, administratörer och fastighetsstrateger. Totalt är vi 14 medarbetare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig
möjlighet att arbeta för en av Sveriges största arbetsgivare
friskvårdsbidrag, flextid, sommartid och semesterväxling
Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som arbetsledande vaktmästare ingår du i vaktmästeriet som i dagsläget består av två vaktmästare. Du har en ledande roll i gruppen och du kommer att ha ett helhetsansvar för förvaltningens lokaler, kontorsservice och administrativa arbetsuppgifter. Din roll är att fördela och följa upp arbetet inom vaktmästeriet/kontorsservice men du har inget personalansvar.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Avtalsansvar gällande bilar
Ansvara för behörigheter i olika larmsystem
Iordningsställande och flytt av kontorsmöbler
Sop- och posthantering
Systematiskt brandskyddsarbete
Vi söker dig som trivs lika bra med administration och planering, likväl som att arbeta med service. Hos oss får du en varierad och betydelsefull roll där säkerställer att vardagen fungerar smidigt och bidrar till en trygg, välskött och serviceinriktad verksamhet.
Du blir en del av en enhet som präglas av ett prestigelöst, nyfiket och resultatinriktat arbetssätt. Här arbetar vi tillsammans, delar kunskap och stöttar varandra för att nå våra gemensamma mål. Du rapporterar till enhetschefen. Vi sitter i lokaler vid Telefonplan.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
gymnasieexamen
aktuell erfarenhet av arbetsledning
god administrativ förmåga och datavana
goda kunskaper av Microsoft Office
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har
eftergymnasial utbildning med inriktning mot tex data/IT/projektledning/administration
erfarenhet av Agresso
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i Stockholms stad eller annan offentlig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid nedan personliga kompetenser.
Som arbetsledande vaktmästare behöver du vara problemlösande, van att styra din egen tid och driva ditt arbete framåt. Du ser kommunikation och samarbete med andra som viktiga verktyg för att driva ditt arbete framåt. Du är stresstålig och van vid att vara involverad i flera olika arbetsuppgifter samtidigt. Vidare är du serviceinriktad och har ett genuint intresse för att hjälpa andra och strävar alltid efter att ge bästa möjliga service. Du motiveras av att arbeta mot tydliga mål och tar ansvar för att leverera resultat av hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-01-19Övrig information
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
För den här tjänsten krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister då arbete på förskolor förekommer.
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare här.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6846". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Kontakt
Flora Trast, rekryteringskonsult flora.trast@stockholm.se Jobbnummer
9690475