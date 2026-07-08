Arbetsledande Solskyddsmontör
Ascendit AB / Montörsjobb / Solna Visa alla montörsjobb i Solna
2026-07-08
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Montör / Solskyddstekniker med ansvar
📍 Solna / Stockholm
Rekrytering sker via Ascendit AB för Persiennteamet Stockholm AB.
Vill du kombinera tekniskt arbete med kundkontakt och projektansvar?
Trivs du i en roll med stor variation, eget ansvar och korta beslutsvägar? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Om Persiennteamet
Persiennteamet Stockholm AB är idag ett fullserviceföretag inom solskydd. De erbjuder ett komplett sortiment av invändiga och utvändiga solskydd – persienner, markiser, gardiner samt motoriserade och automatiserade lösningar.
Bolaget har showroom och kontor i Solna och arbetar över hela Stockholmsområdet. Teamet arbetar tätt ihop och kulturen präglas av engagemang, yrkesstolthet och nära samarbete. Företaget jobbar främst med stora fastighetsägare och företag där man har en stabil orderstock.
Om rollen
Detta är en bred och varierad roll där du kombinerar:
Montering och felsökning
Idrifttagning av automatiserade lösningar
Kundkontakt och rådgivning
Projektplanering och viss administration
Cirka 75 % av tiden arbetar du ute på plats med installation och felsökning. Resterande tid består av kunddialog, planering, offertunderlag och uppföljning. Du ansvarar för att projekten genomförs professionellt och effektivt – från start till färdig leverans.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Montering och felsökning av persienner, markiser, gardiner och automatiserade solskydd
Rådgivning och försäljning av lösningar anpassade efter kundens behov
Planering och genomförande av projekt
Dokumentation och uppföljning
Vi söker dig som
Har erfarenhet från solskyddsbranschen
Har arbetat med montering och felsökning
Är van vid kundkontakt och att ta eget ansvar
Trivs i en mindre organisation med varierande arbetsuppgifter
Meriterande
Erfarenhet av projektledning
Elbakgrund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: joachim@asce.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ascendit AB
(org.nr 559264-9338)
169 31 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Persiennteamet Jobbnummer
9996399