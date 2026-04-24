Arbetsledande snickare i Stockholm

Nator Personal AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-04-24


Visa alla snickarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nator Personal AB i Stockholm, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby, Nyköping eller i hela Sverige

Nator Personal söker arbetsledande snickare i Stockholm.
Du är snickaren som folk vänder sig till på arbetsplatsen. Den som ser helheten, håller tempot uppe och vet att ett välskött projekt handlar lika mycket om kommunikation som om hantverk.
Vad jobbet innebär
Du är ute i produktionen varje dag, skruvdragaren i handen och koll på vad som ska hända härnäst i projektet. Du äger helheten på plats: du samordnar teamet, är kundens förlängda arm och ser till att kvalitet och tidsplaneringen håller hela vägen in i mål.
I praktiken innebär det:

Praktiskt snickeriarbete i produktionen - du är inte en chef som pekar, du är en ledare som gör

Samordning och daglig styrning av arbetet på plats

Löpande dialog med kund

Kvalitetssäkring och struktur från start till leverans

Uppdragen ligger i Stockholmsområdet. Arbetstider 07-16, mån-fre.
Vem du är
Du behöver inte ha haft titeln arbetsledare tidigare, men du har förmodligen redan axlat rollen, för att du är den typen av person.
Vi söker dig som:

Har erfarenhet som snickare och är trygg i produktionen

Trivs när du har ansvar och vet vad du ska göra med det

Kommunicerar tydligt och enkelt, både med kunder och kollegor

Har B-körkort

Behärskar svenska eller engelska på jobbnivå

Vad vi erbjuder
Nator Personal är ett bemanningsföretag med cirka 50 medarbetare inom bygg och anläggning. Vi är inte störst, men vi är noggranna med vilka vi jobbar med, på båda sidor. Det betyder att du som anställd faktiskt märker skillnaden.

Tillsvidareanställning med kollektivavtal

Marknadsmässig lön enligt kollektivavtal

Förtroende från dag ett

Variation

Så ansöker du
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas när vi hittar rätt person.
Frågor om rollen? Hör av dig till Johan Karlsson: johan.karlsson@nator.se

Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7634290-1965526".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nator Personal AB (org.nr 559318-7569), https://nator.teamtailor.com
Krögers promenad (visa karta)
191 37  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Nator Personal

Jobbnummer
9874262

Prenumerera på jobb från Nator Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nator Personal AB: