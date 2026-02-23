Arbetsledande Servicetekniker
Soreto Services är en helhetspartner när det kommer till ombyggnation, nyinstallationer, reparation av drivmedelsanläggningar, faciliteter och fastigheter. Soreto ansvarar fullt ut för projektering, konsultation och installation och vår egen verkstad servar med allt från reparation till leverans av utrustning. Soreto Services är en del av Ohlssons-koncernen som grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Ohlssons AB, Puls - Planerad Underhållsservice AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som Arbetsledande Servicetekniker hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa att våra serviceuppdrag håller hög standard och utförs effektivt och professionellt. Soreto har lång erfarenhet av uppdrag inom service och underhåll med särskild inriktning mot fastigheter och drivmedelsanläggningar. Nu växer vi starkt inom fastighetsrelaterade tjänster, allt från bygg och renovering, drift och underhåll till löpande fastighetsskötsel.
I rollen kommer du att planera och följa upp arbeten i det dagliga drift- och underhållsarbetet men även mindre projekt. Leda ett team av erfarna och kompetenta service/ fastighetstekniker, samt själv delta i olika insatser ute på fältet. Våra service och underhållsuppdrag skiljer sig stort från en dag till en annan och kräver mångsidig kompetens inom flera områden. Hos oss får du en omväxlande vardag där problemlösning, kundkontakt och tekniska uppdrag går hand i hand. Rollen kombinerar arbetsledning med praktiskt arbete, vilket gör att du både är operativ och bidrar till att utveckla verksamheten framåt.
Huvudsakliga uppgifter
Arbetsledning, planering och samordning av tekniker i fält
Planering och uppföljning av service- och underhållsarbeten
Utförande av tekniska insatser inom bygg och fastighet
Kvalitetssäkring och dokumentation av utfört arbete
Kundkontakt och problemlösning i vardagen
Ansvar för arbetsmiljö och säkerhet inom teametKvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en kombinerad roll där du både leder och deltar i arbetet. Du är trygg i din tekniska kompetens, har förmågan att ta ansvar och kan engagera andra i teamet. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för att leverera kvalitet till våra kunder.
Erfarenhet och kvalifikationer
Teknisk utbildning eller erfarenhet inom Drift, Fastighet, VVS, Bygg, eller El
Erfarenhet av arbetsledning eller projektledning
God förståelse för fastighetsteknik och byggprocesser
Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat
B-körkort
Vi erbjuder
Hos oss får du ett självständigt och varierande arbete med stort ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett engagerat och samspelt team där din kompetens och ditt ledarskap gör skillnad. Du erbjuds goda anställningsvillkor enligt kollektivavtal samt förmåner som friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jörgen Christensen på jorgen.christensen@soreto.se
eller 042 20 38 20.
