Arbetsledande restaurang- cafébiträde till Stockholms Stadsmissions
2026-05-04
Nu söker vi dig som vill ta en kombinerad operativ och arbetsledande roll inom service på Mötesplats Mariatorget. Uppdraget är att säkerställa en strukturerad, kvalitativ och säljande serviceverksamhet i en komplex miljö med flera målgrupper.
I rollen som arbetsledande restaurangbiträde ansvarar du för måltidsupplevelsen på Mötesplats Mariatorget och är ansiktet utåt mot våra gäster. Du ansvarar för det visuella, erbjudandet och flödet enligt givna rutiner och riktlinjer. Du är den förlängda armen mellan kök, gäster och servering och bidrar till att skapa en välkomnande, trygg och trivsam miljö.
Rollen kombinerar operativt arbete i serveringen med arbetsledning i den dagliga driften. Du planerar, fördelar och följer upp arbetet i serviceledet och arbetsleder olika resurser, inklusive medarbetare, volontärer, personer i arbetsträning/praktik och samhällstjänst. Du har god kommunikation och ett tätt samarbete med arbetsledande kock som ansvarar för flödet i driften och fördelar arbetet utifrån behov.
Du bör som person kunna möta och bemöta olika människor - både i och utanför samhällets normer - och bidra till trygghet, trivsel och en välkomnande miljö
I rollen ingår dessa arbetsuppifter:
Vara serviceinriktad och ansiktet utåt mot gäster
Säkerställa att serveringsflödet flyter på i rätt riktning och att gästflöden fungerar i vardagen
Säkerställa att rutiner och riktlinjer följs i serviceledet
Ansvara för att allt som säljs över disk är fräscht, färskt och snyggt upplagt
Följa livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer gällande miljö och hälsa
Säkerställa ordning och helhetsintryck i serveringsytor, matsal och vid behov konferensrum (t.ex. möblering, ordning och trivsel)
Vara länken mellan kök och servering och bidra till smidigt samarbete och tydlig kommunikation
Planera, fördela och följa upp det dagliga arbetet i serveringen
Arbetsleda, introducera och instruera volontärer, praktikanter, arbetsträning och samhällstjänst i rutiner och arbetsuppgifter
Agera självgående, ta initiativ och fatta snabba beslut när det behövs - självständigt eller tillsammans med teamet
Vi söker dig med:
Minst 5 års erfarenhet från restaurang, café eller liknande (t.ex. konferensanläggning/hotell)
Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning i operativ restaurang-/cafémiljö
Erfarenhet av att organisera servering och gästflöden
Erfarenhet av försäljning och kundbemötande inom branschen
Erfarenhet av att utveckla service, arbetssätt eller koncept inom branschen
God kunskap om hantering av livsmedel och hygien - genomförd utbildning med certifiering kring hantering av livsmedel
Genomförd gymnasieutbildning
För att lyckas i rollen är du serviceinriktad och trivs i en miljö med högt tempo där ingen dag är den andra lik. Du har god initiativförmåga, är strukturerad och trygg i att leda andra i vardagen. Du tar ansvar för kvalitet, flöde och helhetsupplevelse och har lätt för att samarbeta med både kök och övriga funktioner i huset. Självklart vill du arbeta för ett mänskligare samhälle och delar vår värdegrund.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor. Tillsammans arbetar vi för att göra skillnad för de människor Stockholms Stadsmission möter och vi vågar lova att du kommer se att dina insatser ger stor utväxling för de verksamheter du arbetar med.
Tjänsten är på 100% och innefattar helgarbete och kvällar. Stockholms Stadsmission tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid Mötesplats Mariatorget.
AnsökanI denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens kravprofil.
Välkommen in med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Stadsmission
118 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Stadsmission Kontakt
Områdeschef Mötesplatser
Larisa Lacatus larisa.lacatus@stadsmissionen.se Jobbnummer
9889134