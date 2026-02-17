Arbetsledande projektledare - Gotlands Elnät
Vattenfall AB / Inköpar- och marknadsjobb / Gotland Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Gotland
2026-02-17
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Gotland
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Geab är ett energibolag som bedriver verksamhet genom tre bolag, moderbolaget Gotlands Energi AB samt dotterbolagen Gotlands Elförsäljning AB och Gotlands Elnät AB. Geab ägs till 75% av Vattenfall och till 25% av Region Gotland. Vi är idag cirka 170 medarbetare som jobbar inom en rad olika yrken och expertisområden med våra värderingar i fokus, öppen, aktiv, positiv och säkerhet. Vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva ett fossilfritt liv. Klimatet är vår mest spännande utmaning inför framtiden. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi behöver dig för att nå dit.
Om rollen
Vill du följa med oss på resan mot en fossilfri framtid? Som anställd hos oss blir du en del av ett större mål: vi arbetar för fossilfrihet på Gotland. Geab är en del av Vattenfall och här jobbar du i en framtidsbransch där alla kompetenser, nya perspektiv och olika erfarenheter behövs.
Tillsammans gör vi skillnad i energibranschen, och vi söker just nu en arbetsledande projektledare.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Som arbetsledande projektledare blir du en del av ett team med fem kollegor som både driver egna projekt och stöttar andra projektledare i organisationen. Tillsammans utvecklar vi vår projektverksamhet och vi ser att du kommer att spela en viktig roll i detta arbete.
I rollen får du möjlighet att leda en grupp tekniker inom nyanslutningar och byggnation. Du ansvarar för hela kedjan i dina projekt: planering, genomförande samt uppföljning av både ekonomi och teknik. Med ditt engagemang och din drivkraft blir du den som driver projekten framåt och hanterar de utmaningar som uppstår längs vägen.
Det här kommer du göra
Representera Geab i kundkontakter och driva projekten framåt, med fokus på att säkerställa att miljö- och arbetsmiljörutiner följs.
Upphandla, avropa och leda konsulter, leverantörer och entreprenörer.
Samverka internt med andra funktioner inom Geab samt med externa aktörer såsom kommuner och myndigheter.
Kravspecifikation
Gymnasial utbildning eller högre, gärna inom el, elkraft, teknik eller motsvarande yrkeserfarenhet.
Arbetslivserfarenhet av arbetsledning eller projektledning.
Meriterande erfarenhet av entreprenader inom markarbeten samt arbete med entreprenadjuridik.
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet är meriterande.
God datorvana och erfarenhet av Office-paketet.
B-körkort (dagsresor förekommer).
Vem är du?
Du är en driven och trygg ledare som tar ansvar för att föra projekten framåt och lösa de utmaningar som uppstår längs vägen. Du har en förmåga att organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt, samtidigt som du lätt kan anpassa dig när förutsättningarna förändras. Vi ser gärna att du är en relationsskapande person som skapar förtroende och engagemang.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Att jobba hos oss ska vara både roligt och hållbart, och därför sätter vi våra medarbetares hälsa i fokus. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet och möjlighet att arbeta hemifrån vid behov. Utöver detta har vi många förmåner som främjar hälsa och balans i livet. Bland annat erbjuder vi arbetstidsförkortning, träning på arbetstid, friskvårdsbidrag, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera.
Var kommer du att jobba
Den här rollen är placerad på vårt nyrenoverade kontor i Visby.
Vill du veta mer om tjänsten
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef: Pontus Barck, 070 318 23 04. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare: Johan Macdonald, 073 - 085 27 63
Fackliga representanter för denna tjänst är Eva Jirhem, Ledarna, tfn 0498-28 52 64. Jeanette Regin, Unionen, tfn 0498-28 50 22 och Patrik Malmquist, SEKO, tfn 0725 756 538, Rolf Ohlsson, Akademikerna.
Välkommen med din ansökan senast 9 mars. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mail, endast via vår webbplats.
Vi är övertygade om att mångfald och samarbete mellan olika yrkesgrupper och generationer är nyckeln till framgång. Vi arbetar kontinuerligt för att främja en inkluderande arbetsmiljö där alla individer ges samma möjligheter och känner sig värderade oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.
Att arbeta inom Geab innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad genomförs en säkerhetsprövning före anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
621 43 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Visby Jobbnummer
9748692