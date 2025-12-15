Arbetsledande präst till Carlskyrkan
2025-12-15
Svenska kyrkan i Umeå har en lång tradition av ett nära samarbete med EFS och Carlskyrkan är en av Umeås tre samarbetskyrkor.
Här finns ett stort engagemang för att vara kyrka på Carlsområdena med många ideella och förtroendevalda som bidrar till verksamheten på olika sätt. De senaste åren har inneburit en del utmaningar för arbetslaget och en översyn av arbetsmiljöansvar och olika rollers ansvar kommer fortsätta under det kommande året, i syfte att ytterligare säkerställa en god samverkan, samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.
Du kommer tillsammans med Carlskyrkans styrelse ansvara för gudstjänsterna i Carlskyrkan och du blir arbetsledare för de EFS-anställda medarbetarna. Det innebär att du behöver ha en tät kontakt med kansliet på EFS i Västerbotten. Du har, tillsammans med arbetslaget, EFS-föreningens styrelse och ideellt engagerade medarbetare, ansvar för verksamheten i Carlskyrkan. På viss del av din tjänst kommer du även medverka i verksamhet som EFS Västerbotten arrangerar.
Du kommer att vara en del av arbetslaget i Ålidhems församling och som präst dela ansvaret för kyrkliga handlingar, konfirmander, läger och gudstjänstlivet i församlingen. Du är direkt underställd församlingsherden och ingår också i hennes ledningsgrupp.
Du som söker är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning och har några års erfarenhet av att vara chef/ arbetsledare med personalansvar. Det är meriterande om du har erfarenhet av EFS och att leda och samspela med ideellt engagerade medarbetare, samt kunskaper om ledarskaps- och arbetsmiljöfrågor. Vi tror också att dina personliga egenskaper är avgörande för att du ska trivas i din roll och vi tror därför att du är skicklig i samspelet med andra människor och trivs både med självständigt arbete och med uppgifter där du arbetar i team med andra. Du har förmåga att på vår tids språk tolka och förmedla evangeliet. Du har ett inkluderande förhållningssätt och en förmåga och vilja att uppmuntra människor så att deras gåvor kommer till användning i församlingen.
Tjänsten är tillsvidare på 100 %. Vi ser fram emot din ansökan med Personligt brev, CV och prästbrev.
